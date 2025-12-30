https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/altin-ve-gumus-fiyatlari-neden-dustu-son-durum-ne-1102357739.html

Altın ve gümüş fiyatları neden düştü, son durum ne?

Altın ve gümüş fiyatları dün sert düşüşlere sahne oldu. Düşüşün ardından hafif yükseliş serisi yeniden başlasa da yatırımcılar seyrin nasıl ilerleyeceğini... 30.12.2025

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 23 liradan işlem görüyor.Altın neden düştü?Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yıl sonu kâr satışları ile sert düştü. Haftanın ilk gününe rekor kırarak başlayan altın fiyatları, ani bir düşüşe yöneldi. Gerçekleşen yıl sonu kar satışlarının etkisi ile onsu bir günde 200 dolar kadar düşen altın fiyatları iki haftanın dibine geriledi. 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 17 ekimden bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.Gram altın ne kadar?Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 4,3 azalışla 5 bin 981 liradan tamamladı. Güne toparlanma eğiliminde başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor. Dün yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 334 dolarda kapanan altının onsu, yeni işlem gününde ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolarda alıcı buluyor.Ons altın fiyatlarıAltının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle artan güvenli liman talebi sonucu bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor.Ons altın 4 bin 368 dolardan işlem görüyor.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a Fed binasının renovasyon projesiyle ilgili "ağır ihmal" gerekçesiyle dava açmayı düşündüklerini belirterek, Powell'ın yerine geçecek ismi ise ocak ayında açıklamayı planladıklarını ifade etti.Analistler, bu gelişmenin Fed'in bağımsızlığının zedelenebileceğine ilişkin kaygıları artırdığına dikkati çekti.Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanakları ve ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtti.Gümüş fiyatları neden düştü?Altın ve gümüşteki satış fırsatı ani bir düşüşe sebep oldu. Gümüş, dünkü seansta yaşanan yüzde 8'lik düşüşün ardından bugün yüzde 2 civarında artışla 74,6 dolara yükseldi. Bu düşüş neredeyse son beş yılda görülen en sert günlük düşüşlerden biri oldu. Şimdi ise yatırımcılar yeni konumlamayı bekliyor.Gümüş, dün 84 dolarla rekor bir seviyeyi görmüştü, bugün fiyatlandırma nasıl?

