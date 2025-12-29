https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/gram-altin-dususe-gecti-altin-neden-dusuyor-1102348772.html
Gram altın düşüşe geçti: Altın neden düşüyor?
Sputnik Türkiye
2025-12-29T22:43+0300
2025-12-29T22:43+0300
2025-12-29T22:50+0300
Küresel piyasalarda altın fiyatları, rekor seviyelerin ardından sert geriledi.Ons altın pazartesi günü yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 4 bin 350 doların altına indi. Rekor seviyelerin ardından gelen yoğun kar satışları güvenli liman altında talebi zayıflattı. ABD'de devam eden barış görüşmelerine dair olumlu mesajlar da düşüşü hızlandırdı.Son düşüşe rağmen altın, yıl genelinde yüzde 70’ten fazla değer kazanarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.Güncel altın fiyatları (29 Aralık – 22.23 itibarıyla)
Gram altın düşüşe geçti: Altın neden düşüyor?
22:43 29.12.2025 (güncellendi: 22:50 29.12.2025)
Altın, yatırımcıların rekor seviyelerin ardından kar realizasyonuna gitmesi ve barış görüşmelerinde sınırlı ilerleme haberlerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla pazartesi günü yüzde 4’ten fazla düşerek ons başına 4 bin 350 doların altına geriledi.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, rekor seviyelerin ardından sert geriledi.
Ons altın pazartesi günü yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 4 bin 350 doların altına indi. Rekor seviyelerin ardından gelen yoğun kar satışları güvenli liman altında talebi zayıflattı. ABD'de devam eden barış görüşmelerine dair olumlu mesajlar da düşüşü hızlandırdı.
Son düşüşe rağmen altın, yıl genelinde yüzde 70’ten fazla değer kazanarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.
Güncel altın fiyatları (29 Aralık – 22.23 itibarıyla)
Gram Altın (TL):
5 bin 981 TL (- yüzde 4.30
)
22 Ayar Bilezik:
5 bin 602 TL (- yüzde 2.08
)
Ons Altın:
4 bin 334 dolar (- yüzde 4.35
)
Cumhuriyet Altını:
39 bin 722 TL (-yüzde 2.51
)
Yarım Altın:
19 bin 953 TL (-yüzde 2.51
)
Çeyrek Altın:
9 bin 979 TL (- yüzde 2.51
)