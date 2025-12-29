https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/gram-altin-dususe-gecti-altin-neden-dusuyor-1102348772.html

Gram altın düşüşe geçti: Altın neden düşüyor?

Gram altın düşüşe geçti: Altın neden düşüyor?

Sputnik Türkiye

Altın, yatırımcıların rekor seviyelerin ardından kar realizasyonuna gitmesi ve barış görüşmelerinde sınırlı ilerleme haberlerinin güvenli liman talebini... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T22:43+0300

2025-12-29T22:43+0300

2025-12-29T22:50+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın kan

altın madalya

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094476486_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a410fcb0ecf84a32f572c16efcfefe3d.jpg

Küresel piyasalarda altın fiyatları, rekor seviyelerin ardından sert geriledi.Ons altın pazartesi günü yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 4 bin 350 doların altına indi. Rekor seviyelerin ardından gelen yoğun kar satışları güvenli liman altında talebi zayıflattı. ABD'de devam eden barış görüşmelerine dair olumlu mesajlar da düşüşü hızlandırdı.Son düşüşe rağmen altın, yıl genelinde yüzde 70’ten fazla değer kazanarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.Güncel altın fiyatları (29 Aralık – 22.23 itibarıyla)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/altin-kritik-esikte-gumus-yine-rekor-seviyede-piyasada-acilis-fiyatlari-nasil-1102312756.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın kan, altın madalya, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın