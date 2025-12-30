https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/almanyada-politik-u-donusu-afd-2026-munih-guvenlik-konferansina-davet-edildi-1102363191.html

Almanya’da 'politik U dönüşü': AfD, 2026 Münih Güvenlik Konferansı’na davet edildi

Almanya’da 'politik U dönüşü': AfD, 2026 Münih Güvenlik Konferansı’na davet edildi

Konferans organizatörleri tarafından doğrulanan karar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in bu yılki konferansta yaptığı ve AfD’nin dışlanmasını sert sözlerle eleştirdiği konuşmanın ardından geldi.Vance, Almanya’yı ‘ifade özgürlüğünü bastırmakla’ suçlamış, göçmen karşıtı tutumları ile eleştirilen AfD’nin Münih Güvenlik Konferansı toplantılardan dışlanmasını hedef almıştı.Merkel’in danışmanı karar vermiştiAfD’nin önceki yıllarda konferanstan 'dışlanması kararı', dönemin Konferans Başkanı ve eski Başbakan Angela Merkel’in danışmanı Christoph Heusgen tarafından alınmıştı. Konferansın başına daha sonra eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg seçildi. Ancak Stoltenberg’in Norveç Maliye Bakanlığı görevini sürdürmesi nedeniyle konferansın yönetimini geçici olarak eski Almanya ABD ve İngiltere Büyükelçisi Wolfgang Ischinger üstleniyor.AfD, Almanya'da ne durumda?Karar, Almanya’da AfD’nin yükselişi karşısında ‘nasıl bir tutum alınması gerektiğine dair süren hararetli tartışmaların ortasında’ gelirken Alman basını ve Avrupa basını bunu ‘politik bir U dönüşü’ olarak yorumladı. AfD, son genel seçimlerde oyların beşte birinden fazlasını alarak Federal Meclis’te ana muhalefet partisi konumuna yükselmişti.Alman basınının ‘ana akım’ tanımlaması içine soktuğu partilerin AfD ile iş birliğini reddeden ‘güvenlik duvarı’ nedeniyle parti şimdiye kadar federal ya da eyalet düzeyinde iktidara giremedi. Ancak 2026’da yapılacak beş eyalet seçiminde AfD’nin ikisinde anketlerde önde olduğu belirtiliyor.Münih Güvenlik Konferansı hakkındaMünih Güvenlik Konferansı, devlet ve hükümet başkanları, dışişleri ve savunma bakanları ile üst düzey askeri yetkilileri bir araya getiren, hem açık oturumların hem de kapalı görüşmelerin yapıldığı ve güvenlik stratejisinin belirlenmesinde aktif bir platform olarak biliniyor.

