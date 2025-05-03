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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/vance-almanyada-duvar-yeniden-oruluyor-1095881197.html
Vance: Almanya'da duvar yeniden örülüyor
Vance: Almanya'da duvar yeniden örülüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, AfD'nin aşırılıkçı bir hareket olarak nitelendirilmesinin ardından Berlin Duvarı'nın Almanya’daki mevcut düzen tarafından... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Almanya'daki bürokratların ülkedeki en popüler sağcı Alman partisi olan Almanya İçin Alternatif'i (AfD) ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vance, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Almanya'nın karşı istihbarat teşkilatı olan Anayasayı Koruma Federal Ofisi, AfD partisini aşırılıkçı bir hareket olarak nitelemişti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, AfD'nin aşırıcı bir hareket olarak tanımlanmasıyla Almanya'nın artık bir demokrasi değil, 'kılık değiştirmiş bir tiranlık' haline geldiğini belirterek, habere yanıt vermişti..Alman Deutsche Welle'ye göre AfD'nin 'doğrulanmış aşırı sağcı' olarak tanımlanması, Alman yetkililerin artık AfD toplantılarını izleyebilecek, telefon görüşmelerini dinleyebilecek ve muhbir bulabilecek olması anlamına geldiğini belirtmişti.Almanya 23 Şubat'ta erken parlamento seçimleri düzenlenmişti. 299 seçim bölgesinin tamamında oylar sayıldıktan sonra AfD rekor bir şekilde yüzde 20.8 oy almıştı. Seçimleri kazanan CDU/CSU bloğu yüzde 28.6 oy almıçtı. Görevden ayrılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, partinin tarihindeki en kötü sonuç olan yüzde 16.4 ile üçüncü olmuştu.
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abd, marco rubio, almanya, berlin, almanya için alternatif (afd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), hristiyan demokrat birlik (cdu), abd, j.d. vance

Vance: Almanya'da duvar yeniden örülüyor

03:47 03.05.2025
© AP Photo / Meg KinnardVice President JD Vance
Vice President JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Meg Kinnard
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, AfD'nin aşırılıkçı bir hareket olarak nitelendirilmesinin ardından Berlin Duvarı'nın Almanya’daki mevcut düzen tarafından yeniden örüldüğünü söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Almanya'daki bürokratların ülkedeki en popüler sağcı Alman partisi olan Almanya İçin Alternatif'i (AfD) ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vance, şu ifadeleri kullandı:
“AfD şu anda Almanya’nın en popüler partisi ve özellikle Doğu Almanya’da halkın en çok destek verdiği parti. Ama şimdi bürokratlar onu bitirmeye çalışıyor. Batı, Berlin Duvarı’nı birlikte yıkmıştı. Şimdi o duvar yeniden örülüyor, bu kez Sovyetler ya da Ruslar değil, Almanya’daki mevcut düzen tarafından"

Neler olmuştu?

Almanya'nın karşı istihbarat teşkilatı olan Anayasayı Koruma Federal Ofisi, AfD partisini aşırılıkçı bir hareket olarak nitelemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, AfD'nin aşırıcı bir hareket olarak tanımlanmasıyla Almanya'nın artık bir demokrasi değil, 'kılık değiştirmiş bir tiranlık' haline geldiğini belirterek, habere yanıt vermişti..
Alman Deutsche Welle'ye göre AfD'nin 'doğrulanmış aşırı sağcı' olarak tanımlanması, Alman yetkililerin artık AfD toplantılarını izleyebilecek, telefon görüşmelerini dinleyebilecek ve muhbir bulabilecek olması anlamına geldiğini belirtmişti.
Almanya 23 Şubat'ta erken parlamento seçimleri düzenlenmişti. 299 seçim bölgesinin tamamında oylar sayıldıktan sonra AfD rekor bir şekilde yüzde 20.8 oy almıştı. Seçimleri kazanan CDU/CSU bloğu yüzde 28.6 oy almıçtı. Görevden ayrılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, partinin tarihindeki en kötü sonuç olan yüzde 16.4 ile üçüncü olmuştu.
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