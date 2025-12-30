https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1102375736.html
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 18.05’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
AFAD, Hatay’ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 89 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.Kaydedilen sarsıntının yerin 7.88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına dair incelemelerin sürdüğü belirtildi.
AFAD, Hatay’ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 89 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Kaydedilen sarsıntının yerin 7.88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına dair incelemelerin sürdüğü belirtildi.