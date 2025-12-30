Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 18.05’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
son depremler
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
hatay valiliği
AFAD, Hatay’ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 89 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.Kaydedilen sarsıntının yerin 7.88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına dair incelemelerin sürdüğü belirtildi.
hatay
deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), hatay, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği
Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 18.05’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Hatay’ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 89 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Kaydedilen sarsıntının yerin 7.88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına dair incelemelerin sürdüğü belirtildi.
