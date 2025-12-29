https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/afad-duyurdu-marmariste-38-buyuklugunde-deprem--1102346407.html
AFAD duyurdu: Marmaris'te 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Marmaris'te 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz açıkları Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 20.00'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T20:12+0300
2025-12-29T20:12+0300
2025-12-29T20:17+0300
son depremler
marmaris
afad
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
AFAD'ın verdiği bilgilere göre saat 20.00'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 44.17 kilometre derinlikte kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4 derinliğinse 28.3 kilometre olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/tayvanda-61-buyuklugunde-deprem-1102165928.html
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmaris, afad, deprem son dakika
marmaris, afad, deprem son dakika
AFAD duyurdu: Marmaris'te 3.8 büyüklüğünde deprem
20:12 29.12.2025 (güncellendi: 20:17 29.12.2025)
AFAD, Akdeniz açıkları Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 20.00'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak paylaştı.
AFAD'ın verdiği bilgilere göre saat 20.00'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 44.17 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4 derinliğinse 28.3 kilometre olduğunu belirtti.