MHP Genel Başkanı Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Mimar Sinan'ı Murat Kurum'dur

Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki molozların, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti emanetimiz, hatıraları hatıramız, hedefleri de hedefimizdir. Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş, sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Kahır bulutlarından lütuf bereketinin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş, karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde iman ve iradeyle aşmasını bilmiştir. Pek çok fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun, iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler, milletin safında değil, zilletin tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden, rant devşirmenin, arayış ve amacına kilitlenmek, ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır.