https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/yeni-tuzak-ortaya-cikti-restoranlar-faturaya-gizli-ucret-ekliyor-paranizi-geri-alabilirsiniz-1093988244.html
Yeni tuzak ortaya çıktı: Restoranlar faturaya gizli ücret ekliyor, paranızı geri alabilirsiniz
Yeni tuzak ortaya çıktı: Restoranlar faturaya gizli ücret ekliyor, paranızı geri alabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Restoranlarda zorunlu bahşiş skandalı! Bazı işletmeler, adisyona otomatik olarak ek ücret ekleyerek müşterilerden fazladan para alıyor. Peki, kuver ve servis ücreti yasal mı? Tüketiciler bu ücreti ödemek zorunda mı?
2025-02-26T08:19+0300
2025-02-26T08:19+0300
2025-02-26T08:19+0300
ekonomi̇
başkan
türkiye
tüketici hakem heyeti
tükonfed
tüketici konfederasyonu
restoran
bahşiş
bahşiş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg
Normal şartlarda, bahşiş müşterinin isteğine bağlı olarak verilen bir ücret. Ancak bazı restoranlar, artık hesaba otomatik olarak yüzde 10 ila 20 arasında değişen oranlarda bahşiş eklemeye başladı. Bu durum, müşterinin rızası olmadan ekstra ücret alınması nedeniyle tüketici haklarını ihlal ediyor.📌 Hesaba otomatik eklenen bahşiş yasal mı?📌 Tüketici bu ücreti ödemek zorunda mı?📌 İtiraz edilirse para geri alınabilir mi?Tüketiciler bahşiş ücretini ödemek zorunda mı?Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, müşterinin zorunlu bahşiş ödemek zorunda olmadığını belirtiyor.📌 Tüketici, sipariş ettiği yemek dışında ek bir ücret ödemek zorunda değildir.📌 Menüde veya girişte yazsa bile, yasal olarak bu ücret geçerli değildir.📌 Sipariş edilmeden getirilen ürünler için ödeme talep edilemez.Tüketicinin, adisyonunda bu tür bir ücret gördüğünde itiraz etme ve ödememe hakkı bulunuyor.Kuver ücreti yasal mı?Tüketici Kanunu’nun 6502 sayılı 6. ve 7. maddelerine göre, işletmeler bir ürün veya hizmet satın alınması esnasında başka bir ürün veya hizmeti şart koşamaz.📌 Sipariş edilmeyen ürün veya hizmet için ücret talep edilemez.📌 Tüketicinin sessiz kalması, bu ücretin kabul edildiği anlamına gelmez.📌 Restoran, sipariş edilmeyen ek hizmetler için ücret almak istiyorsa bunu önceden açıkça belirtmek zorundadır.Vergi Usul Kanunu’na göre, tüm fiyatların KDV dahil tek bir tutar olarak belirtilmesi gerekir. İşletmeler, keyfi olarak yüzde 10 veya yüzde 20 oranında ekstra ücret talep edemez.Zorunlu bahşiş ödemesi yapıldıysa geri alınabilir mi?Tüketiciler, zorunlu olarak ödedikleri bahşiş veya kuver ücretini geri almak için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir.📌 Tüketici, fiş veya faturasıyla internet üzerinden başvuru yapabilir.📌 Hakem heyeti, başvuruyu inceleyerek ücretin ticari faiziyle geri iadesine karar verebilir.📌 Tüketici Hakem Heyeti kararları mahkeme kararı hükmündedir ve ücretsizdir.Tüketici nerelere şikayet edebilir?Haksız ek ücret talebiyle karşılaşan tüketiciler, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Ticaret Bakanlığı ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebilir.📌 Faturasında zorunlu bahşiş eklenen tüketiciler, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir.📌 Ticari etik kurallarına aykırı işletmeler, denetime tabi tutulabilir ve cezai işlem uygulanabilir.'Bu uygulamalar tüketiciye saygısızlık'TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bu uygulamaların etik dışı ve tüketiciye saygısızlık olduğunu belirterek, "Bu tür fırsatçı işletmeler, uzun vadede müşteri kaybedecek ve zarar edeceklerdir" dedi.📌 Tüketiciler, bu uygulamalara karşı bilinçli olmalı ve haklarını aramalıdır.📌 Restoranlar tarafından yapılan bu ek ücretlendirmeler, uzun vadede müşteri kaybına neden olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/arac-muayene-istasyonlarinda-yeni-donem-muayene-ucretleri-ne-kadar-olacak-ucretsiz-hizmetler-1093987861.html
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_94:0:2378:1713_1920x0_80_0_0_d0db2707fb33a32a23808bc3a5d97fbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zorunlu bahşiş yasal mı, restoranlarda zorunlu bahşiş uygulaması, kuver ücreti nedir, restoranlar bahşiş almak zorunda mı, hesapta ek ücret çıkması yasal mı, restoranlarda servis ücreti yasal mı, tüketici hakları zorunlu bahşiş, zorunlu bahşiş ödemek zorunlu mu, restoranlarda kuver ücreti yasal mı, hesapta servis ücreti var itiraz edebilir miyim, adisyona eklenen ücretler yasal mı, kuver ücreti geri alınabilir mi, zorla alınan bahşiş nasıl geri alınır, tüketici hakem heyeti bahşiş ücreti, restoranlar neden kuver alıyor, hesapta servis ücreti yazıyorsa ödemek zorunda mıyım
zorunlu bahşiş yasal mı, restoranlarda zorunlu bahşiş uygulaması, kuver ücreti nedir, restoranlar bahşiş almak zorunda mı, hesapta ek ücret çıkması yasal mı, restoranlarda servis ücreti yasal mı, tüketici hakları zorunlu bahşiş, zorunlu bahşiş ödemek zorunlu mu, restoranlarda kuver ücreti yasal mı, hesapta servis ücreti var itiraz edebilir miyim, adisyona eklenen ücretler yasal mı, kuver ücreti geri alınabilir mi, zorla alınan bahşiş nasıl geri alınır, tüketici hakem heyeti bahşiş ücreti, restoranlar neden kuver alıyor, hesapta servis ücreti yazıyorsa ödemek zorunda mıyım
Yeni tuzak ortaya çıktı: Restoranlar faturaya gizli ücret ekliyor, paranızı geri alabilirsiniz
Restoranlarda kuver, masa ücreti ve zorunlu bahşiş uygulaması tüketiciler arasında büyük tartışmalara neden oluyor. Bazı işletmeler, adisyona otomatik olarak bahşiş kalemi ekleyerek hesabın yüzde 20’si kadar ek ücret talep ediyor. Peki, bu uygulama yasal mı? Tüketiciler ödeme yapmak zorunda mı?
Normal şartlarda, bahşiş müşterinin isteğine bağlı olarak verilen bir ücret. Ancak bazı restoranlar, artık hesaba otomatik olarak yüzde 10 ila 20 arasında değişen oranlarda bahşiş eklemeye başladı. Bu durum, müşterinin rızası olmadan ekstra ücret alınması nedeniyle tüketici haklarını ihlal ediyor.
📌 Hesaba otomatik eklenen bahşiş yasal mı?
📌 Tüketici bu ücreti ödemek zorunda mı?
📌 İtiraz edilirse para geri alınabilir mi?
Tüketiciler bahşiş ücretini ödemek zorunda mı?
Tüketici Konfederasyonu
(TÜKONFED
) Başkan
Vekili Avukat İbrahim Güllü
, müşterinin zorunlu bahşiş ödemek zorunda olmadığını
belirtiyor.
📌 Tüketici, sipariş ettiği yemek dışında ek bir ücret ödemek zorunda değildir.
📌 Menüde veya girişte yazsa bile, yasal olarak bu ücret geçerli değildir.
📌 Sipariş edilmeden getirilen ürünler için ödeme talep edilemez.
Tüketicinin, adisyonunda bu tür bir ücret gördüğünde itiraz etme ve ödememe hakkı bulunuyor.
Tüketici Kanunu’nun 6502 sayılı 6. ve 7. maddelerine göre, işletmeler bir ürün veya hizmet satın alınması esnasında başka bir ürün veya hizmeti şart koşamaz.
📌 Sipariş edilmeyen ürün veya hizmet için ücret talep edilemez.
📌 Tüketicinin sessiz kalması, bu ücretin kabul edildiği anlamına gelmez.
📌 Restoran, sipariş edilmeyen ek hizmetler için ücret almak istiyorsa bunu önceden açıkça belirtmek zorundadır.
Vergi Usul Kanunu’na göre, tüm fiyatların KDV dahil tek bir tutar olarak belirtilmesi gerekir. İşletmeler, keyfi olarak yüzde 10 veya yüzde 20 oranında ekstra ücret talep edemez.
Zorunlu bahşiş ödemesi yapıldıysa geri alınabilir mi?
Tüketiciler, zorunlu olarak ödedikleri bahşiş veya kuver ücretini geri almak için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir
.
📌 Tüketici, fiş veya faturasıyla internet üzerinden başvuru yapabilir.
📌 Hakem heyeti, başvuruyu inceleyerek ücretin ticari faiziyle geri iadesine karar verebilir.
📌 Tüketici Hakem Heyeti kararları mahkeme kararı hükmündedir ve ücretsizdir.
Tüketici nerelere şikayet edebilir?
Haksız ek ücret talebiyle karşılaşan tüketiciler, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Ticaret Bakanlığı ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebilir
.
📌 Faturasında zorunlu bahşiş eklenen tüketiciler, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir.
📌 Ticari etik kurallarına aykırı işletmeler, denetime tabi tutulabilir ve cezai işlem uygulanabilir.
'Bu uygulamalar tüketiciye saygısızlık'
TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bu uygulamaların etik dışı ve tüketiciye saygısızlık olduğunu belirterek, "Bu tür fırsatçı işletmeler, uzun vadede müşteri kaybedecek ve zarar edeceklerdir" dedi.
📌 Tüketiciler, bu uygulamalara karşı bilinçli olmalı ve haklarını aramalıdır.
📌 Restoranlar tarafından yapılan bu ek ücretlendirmeler, uzun vadede müşteri kaybına neden olabilir.