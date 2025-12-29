Türkiye
Zaharova: Kiev rejimi bu suçların hesabını verecek
Zaharova: Kiev rejimi bu suçların hesabını verecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin işlediği suçların hesabını vereceğini belirtti. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna ordusu
sergey lavrov
kiev
donald trump
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in açıklamalarında Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi ile ilgili sorumluluktan kaçmaya çalıştığı yönündeki haberleri yorumladı.Zaharova, "Zelenskiy’in Buça hakkındaki açıklamaları yalan. Zelenskiy’in ‘Rusya tarafından çalınan’ çocuk iddiaları ile ilgili açıklamaları yalan. Zelenskiy’in Rusya'nın müzakereye yanaşmadığı yönündeki açıklamaları yalan. Lavrov'un sözleri ise bir gerçektir ve Kiev rejimi bu suçların hesabını verecek" ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Kiev'in Putin'in konutuna düzenlediği saldırının, Ukrayna tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a atılmış bir tokat olduğunu vurguladı.'Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna düzenlediği saldırıya verilecek yanıt diplomatik olmayacak'Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya Rusya'nın vereceği yanıtım diplomatik olmayacağına dikkat çeken Zaharova, "Yanıt diplomatik olmayacak. Hiç böyle bir şey ummasınlar" ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, sergey lavrov, kiev, donald trump
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, sergey lavrov, kiev, donald trump

Zaharova: Kiev rejimi bu suçların hesabını verecek

22:14 29.12.2025 (güncellendi: 22:20 29.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin işlediği suçların hesabını vereceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in açıklamalarında Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi ile ilgili sorumluluktan kaçmaya çalıştığı yönündeki haberleri yorumladı.
Zaharova, "Zelenskiy’in Buça hakkındaki açıklamaları yalan. Zelenskiy’in ‘Rusya tarafından çalınan’ çocuk iddiaları ile ilgili açıklamaları yalan. Zelenskiy’in Rusya'nın müzakereye yanaşmadığı yönündeki açıklamaları yalan. Lavrov'un sözleri ise bir gerçektir ve Kiev rejimi bu suçların hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
Zaharova ayrıca, Kiev'in Putin'in konutuna düzenlediği saldırının, Ukrayna tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a atılmış bir tokat olduğunu vurguladı.

'Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna düzenlediği saldırıya verilecek yanıt diplomatik olmayacak'

Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya Rusya'nın vereceği yanıtım diplomatik olmayacağına dikkat çeken Zaharova, "Yanıt diplomatik olmayacak. Hiç böyle bir şey ummasınlar" ifadelerini kullandı.
