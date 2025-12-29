https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/zaharova-kiev-rejimi-bu-suclarin-hesabini-verecek-1102348533.html

Zaharova: Kiev rejimi bu suçların hesabını verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin işlediği suçların hesabını vereceğini belirtti. 29.12.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in açıklamalarında Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi ile ilgili sorumluluktan kaçmaya çalıştığı yönündeki haberleri yorumladı.Zaharova, "Zelenskiy’in Buça hakkındaki açıklamaları yalan. Zelenskiy’in ‘Rusya tarafından çalınan’ çocuk iddiaları ile ilgili açıklamaları yalan. Zelenskiy’in Rusya'nın müzakereye yanaşmadığı yönündeki açıklamaları yalan. Lavrov'un sözleri ise bir gerçektir ve Kiev rejimi bu suçların hesabını verecek" ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Kiev'in Putin'in konutuna düzenlediği saldırının, Ukrayna tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a atılmış bir tokat olduğunu vurguladı.'Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna düzenlediği saldırıya verilecek yanıt diplomatik olmayacak'Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya Rusya'nın vereceği yanıtım diplomatik olmayacağına dikkat çeken Zaharova, "Yanıt diplomatik olmayacak. Hiç böyle bir şey ummasınlar" ifadelerini kullandı.

