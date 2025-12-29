https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yogun-bakima-alinmisti-eski-tbmm-baskani-cindorukun-tedavisi-devam-ediyor-1102309386.html

Hastaneye kaldırılmıştı: Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği açıklandı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

hüsamettin cindoruk

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

cumhurbaşkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088042534_0:92:672:470_1920x0_80_0_0_026f5c1c4ed7a78403372d417d0c48ae.jpg

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 25 Aralık Perşembe günü, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk yoğun bakım servisine yatırılmıştı.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17'nci Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

