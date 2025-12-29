https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yogun-bakima-alinmisti-eski-tbmm-baskani-cindorukun-tedavisi-devam-ediyor-1102309386.html
Hastaneye kaldırılmıştı: Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Hastaneye kaldırılmıştı: Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği açıklandı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T00:08+0300
2025-12-29T00:08+0300
2025-12-29T00:17+0300
türki̇ye
hüsamettin cindoruk
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
cumhurbaşkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088042534_0:92:672:470_1920x0_80_0_0_026f5c1c4ed7a78403372d417d0c48ae.jpg
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 25 Aralık Perşembe günü, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk yoğun bakım servisine yatırılmıştı.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17'nci Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/vanda-egitime-bir-gun-ara-verildi-1102306111.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088042534_0:0:672:504_1920x0_80_0_0_912dce7f739779bf6ecaaf9d8861fdb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hüsamettin cindoruk, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), cumhurbaşkanlığı
hüsamettin cindoruk, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), cumhurbaşkanlığı
Hastaneye kaldırılmıştı: Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor
00:08 29.12.2025 (güncellendi: 00:17 29.12.2025)
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği açıklandı.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 25 Aralık Perşembe günü, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk yoğun bakım servisine yatırılmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17'nci Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.