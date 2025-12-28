Türkiye
Van'da eğitime bir gün ara verildi
Van'da eğitime bir gün ara verildi
Van'da yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan...
Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği açıkladı. Valilik 29 Aralık Pazartesi il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirdi.Valiliğin açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
17:46 28.12.2025 (güncellendi: 17:48 28.12.2025)
© AA / Sıraç KaradenizÇocukların karda oynaması
Çocukların karda oynaması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
© AA / Sıraç Karadeniz
Abone ol
Van'da yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli olacak.
Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği açıkladı.
Valilik 29 Aralık Pazartesi il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirdi.
Valiliğin açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
