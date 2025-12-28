https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/vanda-egitime-bir-gun-ara-verildi-1102306111.html

Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van'da eğitime bir gün ara verildi

Sputnik Türkiye

Van'da yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-28T17:46+0300

2025-12-28T17:46+0300

2025-12-28T17:48+0300

türki̇ye

van

meteoroloji bölge müdürlüğü

kar

kar yağışı

okul

eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4492c4fab3499b402232d443bc51daf2.jpg

Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği açıkladı. Valilik 29 Aralık Pazartesi il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirdi.Valiliğin açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/valilik-duyurdu-zonguldakta-yarin-okullar-tatil-1102304354.html

türki̇ye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, meteoroloji bölge müdürlüğü, kar, kar yağışı, okul, eğitim