https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/vanda-egitime-bir-gun-ara-verildi-1102306111.html
Van'da eğitime bir gün ara verildi
Van'da eğitime bir gün ara verildi
Sputnik Türkiye
Van'da yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan... 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T17:46+0300
2025-12-28T17:46+0300
2025-12-28T17:48+0300
türki̇ye
van
meteoroloji bölge müdürlüğü
kar
kar yağışı
okul
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4492c4fab3499b402232d443bc51daf2.jpg
Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği açıkladı. Valilik 29 Aralık Pazartesi il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirdi.Valiliğin açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/valilik-duyurdu-zonguldakta-yarin-okullar-tatil-1102304354.html
türki̇ye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9509f8c5bd54e764e54b279ceb04477.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van, meteoroloji bölge müdürlüğü, kar, kar yağışı, okul, eğitim
van, meteoroloji bölge müdürlüğü, kar, kar yağışı, okul, eğitim
Van'da eğitime bir gün ara verildi
17:46 28.12.2025 (güncellendi: 17:48 28.12.2025)
Van'da yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli olacak.
Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği açıkladı.
Valilik 29 Aralık Pazartesi il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirdi.
Valiliğin açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.