https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yarin-okullar-tatil-mi-30-aralik-tatil-olan-iller-hangisi-1102347773.html

Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık tatil olan iller hangisi?

Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık tatil olan iller hangisi?

Sputnik Türkiye

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T21:31+0300

2025-12-29T21:31+0300

2025-12-29T21:31+0300

türki̇ye

kar

kar yağışı

kar topu

kar fırtınası

kar tatili

yoğun kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

kar küreme

kar tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090781136_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6037fc37a021409f2e8a08d23761b802.jpg

30 Aralık Salı günü, başta Düzce (Kaynaşlı, Yığılca), Hakkari, Van, Kastamonu, Karabük, Artvin (Şavşat), Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bolu, Zonguldak ve Şırnak (kent merkezi, Güçlükonak, Uludere, Beytüşşebap) olmak üzere pek çok bölgede okullar tatil edildi.Bazı illerde eğitime 1 gün, Elazığ’da ise 2 gün ara verilirken; üniversitelerde de dersler ve sınavlar ertelendi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise idari izinli sayıldı. Yetkililer, halkı buzlanma ve ulaşım risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/ulastirma-bakanligi-duyurdu-d-100de-ulasim-gecici-olarak-durdu-1102347046.html

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar, kar yağışı, kar topu, kar fırtınası, kar tatili, yoğun kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, kar küreme, kar tatili