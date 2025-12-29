https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yarin-okullar-tatil-mi-30-aralik-tatil-olan-iller-hangisi-1102347773.html
Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık tatil olan iller hangisi?
Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık tatil olan iller hangisi?
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T21:31+0300
2025-12-29T21:31+0300
2025-12-29T21:31+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090781136_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6037fc37a021409f2e8a08d23761b802.jpg
30 Aralık Salı günü, başta Düzce (Kaynaşlı, Yığılca), Hakkari, Van, Kastamonu, Karabük, Artvin (Şavşat), Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bolu, Zonguldak ve Şırnak (kent merkezi, Güçlükonak, Uludere, Beytüşşebap) olmak üzere pek çok bölgede okullar tatil edildi.Bazı illerde eğitime 1 gün, Elazığ’da ise 2 gün ara verilirken; üniversitelerde de dersler ve sınavlar ertelendi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise idari izinli sayıldı. Yetkililer, halkı buzlanma ve ulaşım risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre 30 Aralık Salı günü 14 ilde okullar tatil edildi.
Bazı illerde eğitime 1 gün, Elazığ’da ise 2 gün ara verilirken; üniversitelerde de dersler ve sınavlar ertelendi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise idari izinli sayıldı.
Yetkililer, halkı buzlanma ve ulaşım risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.