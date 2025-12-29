Türkiye
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: D-100’de ulaşım geçici olarak durdu
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: D-100’de ulaşım geçici olarak durdu
türki̇ye
ulaştırma bakanlığı
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
yoğun kar yağışı
kar tatili
D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük kesimi çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle yolun geçici olarak kapatıldığı belirtildi.Bakanlık, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Sürücülerin Ankara-Çankırı ve Ankara-Kırıkkale güzergahlarını kullanmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: D-100'de ulaşım geçici olarak durdu

21:11 29.12.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük kesiminin çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.
D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük kesimi çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle yolun geçici olarak kapatıldığı belirtildi.
Bakanlık, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Sürücülerin Ankara-Çankırı ve Ankara-Kırıkkale güzergahlarını kullanmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.
