Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: D-100’de ulaşım geçici olarak durdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük kesimi çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle yolun geçici olarak kapatıldığı belirtildi.Bakanlık, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Sürücülerin Ankara-Çankırı ve Ankara-Kırıkkale güzergahlarını kullanmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.
