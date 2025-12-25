Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/istanbulda-isid-operasyonu-eylem-hazirligindaki-115-kisi-yakalandi-1102206646.html
İstanbul’da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı
İstanbul’da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD’in yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişiler olmak üzere Türkiye’yi hedef alan... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T10:12+0300
2025-12-25T10:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul
terör
terör saldırısı
işi̇d
işi̇d militanları
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD’in yaklaşan yılbaşı etkinliklerini hedef alabileceğine ilişkin istihbarat üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, örgütün Türkiye’ye yönelik eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yaptığına dair bilgilerin bulunduğu kaydedildi.137 şüpheli tespit edildiBaşsavcılık açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu anlaşılan ve bir kısmı hakkında ülke ve uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan 137 şüpheli tespit edildi.124 adrese eş zamanlı baskınSoruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildi.Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiAdreslerde yapılan aramalarda tabancalar, fişekler ve çok sayıda örgütsel dokümana el konulduğu bildirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.115 kişi yakalandı, çalışmalar sürüyorAçıklamada, düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığı, firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-istanbula-kar-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1102205532.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, terör, terör saldırısı, işi̇d, işi̇d militanları, cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul, terör, terör saldırısı, işi̇d, işi̇d militanları, cumhuriyet başsavcılığı

İstanbul’da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı

10:12 25.12.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD’in yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişiler olmak üzere Türkiye’yi hedef alan eylem ve saldırı planları yaptığına dair bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda 115 zanlının yakalandığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD’in yaklaşan yılbaşı etkinliklerini hedef alabileceğine ilişkin istihbarat üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, örgütün Türkiye’ye yönelik eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yaptığına dair bilgilerin bulunduğu kaydedildi.

137 şüpheli tespit edildi

Başsavcılık açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu anlaşılan ve bir kısmı hakkında ülke ve uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan 137 şüpheli tespit edildi.

124 adrese eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildi.

Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda tabancalar, fişekler ve çok sayıda örgütsel dokümana el konulduğu bildirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.

115 kişi yakalandı, çalışmalar sürüyor

Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığı, firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала