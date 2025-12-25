https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/istanbulda-isid-operasyonu-eylem-hazirligindaki-115-kisi-yakalandi-1102206646.html

İstanbul’da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD’in yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişiler olmak üzere Türkiye’yi hedef alan... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD’in yaklaşan yılbaşı etkinliklerini hedef alabileceğine ilişkin istihbarat üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, örgütün Türkiye’ye yönelik eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yaptığına dair bilgilerin bulunduğu kaydedildi.137 şüpheli tespit edildiBaşsavcılık açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu anlaşılan ve bir kısmı hakkında ülke ve uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan 137 şüpheli tespit edildi.124 adrese eş zamanlı baskınSoruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildi.Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiAdreslerde yapılan aramalarda tabancalar, fişekler ve çok sayıda örgütsel dokümana el konulduğu bildirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.115 kişi yakalandı, çalışmalar sürüyorAçıklamada, düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığı, firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

