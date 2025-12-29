Valilikler duyurdu: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir amacıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.
İl genelinde eğitime ara verilen iller
Bolu
Aksaray
Kırşehir
Mardin
Hakkari
Bitlis
Muş
Van
Zonguldak
Elazığ
İlçelerde eğitime ara verilen yerler
Kastamonu
Kent merkezi, İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday (tüm okullar)
İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide (taşımalı eğitim)
Şanlıurfa
Halfeti, Birecik
Bilecik
Pazaryeri (taşımalı eğitim)
Tokat
Yeşilyurt, Başçiftlik (tüm okullar)
Sulusaray (taşımalı eğitim)
Bingöl
Kiğı
Adaklı
Siirt
Eruh (taşımalı eğitim)
Yozgat
Merkez, Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Sorgun, Saraykent
Samsun
Alaçam ilçesinde Kızlan Ortaokulu ve Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu
Çankırı
Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Yapraklı (tüm okullar)
Eldivan, Kurşunlu, Korgun, Ilgaz (taşımalı eğitim)
Sinop
Ayancık, Durağan (taşımalı eğitim)
Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede kısmi taşımalı eğitim
Ağrı
İl genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim
Sakarya
Hendek ilçesinde Dikmen, Kurtuluş İlk ve Ortaokulları ile Karadere İlkokulu
17 mahallede taşımalı eğitim
Şırnak
Beytüşşebap
Elazığ
İl merkezi ve ilçeler
Karabük
Karabük Üniversitesi (merkez kampüs ve ilçeler)