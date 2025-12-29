https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/valilikler-duyurdu-29-aralik-pazartesi-okullarin-tatil-edildigi-il-ve-ilceler-1102311737.html

Valilikler duyurdu: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Valilikler duyurdu: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Sputnik Türkiye

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar, olumsuz... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T08:46+0300

2025-12-29T08:46+0300

2025-12-29T08:46+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102311580_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_299f6184bf37d1aa1f09b8a8641f0182.jpg

Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre okulların tatil edildiği yerler şöyle:İl genelinde eğitime ara verilen illerİlçelerde eğitime ara verilen yerlerKastamonuŞanlıurfaBilecikTokatBingölSiirtYozgatSamsunÇankırıSinopAğrıSakaryaŞırnakElazığKarabük

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/meteorolojiden-sari-kodlu-kar-yagisi-uyarisi-bati-ve-guney-kiyilari-haric-tum-bolgelerde-kar-yagisi-1102309997.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

29 aralık okullar tatil, bugün okullar tatil mi, okullar tatil edildi, son dakika okul tatili, kar nedeniyle okullar tatil, eğitime ara verilen iller ve ilçeler