Meteoroloji'den sarı kodlu kar yağışı uyarısı: Batı ve güney kıyıları hariç tüm bölgelerde kar yağışı bekleniyor
07:21 29.12.2025 (güncellendi: 07:34 29.12.2025)
© AAKar yağışı
© AA
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege kıyıları hariç tüm bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta kar kalınlığı 20 cm'e ulaşacak. Marmara dahil rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Aralık Pazartesi günü hava tahminlerine göre Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce illeri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buzlanmaya dikkat.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANAKKALE – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Detay:
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 9°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sabah saatlerinde yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISPARTA – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
KONYA – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Detay:
Çok bulutlu, bölgenin yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU – -2°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE – 2°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
SİNOP – 7°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK – 5°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, Doğu Karadeniz Bölümü'nün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Detay:
Çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM – -7°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS – -8°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN – -2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BATMAN – 0°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN – -1°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı