Uyuşturucu soruşturması: Rapçi Ege tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: Rapçi Ege tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında dün gözaltına alınan Rapçi Ege Karataş, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye... 29.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rapçi Ege Karataş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
23:14 29.12.2025 (güncellendi: 23:18 29.12.2025)
© Fotoğraf : Ege Karataş instagramEge Karataş
Ege Karataş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Fotoğraf : Ege Karataş instagram
Uyuşturucu operasyonu kapsamında dün gözaltına alınan Rapçi Ege Karataş, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye çıkarıldı. İki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Rapçi Ege tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rapçi Ege Karataş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
