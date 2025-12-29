https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/uyusturucu-sorusturmasi-rapci-ege-tutuklandi-1102349197.html

Uyuşturucu soruşturması: Rapçi Ege tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında dün gözaltına alınan Rapçi Ege Karataş, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rapçi Ege Karataş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

