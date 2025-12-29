https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/unlu-boksor-anthony-joshua-nijeryada-trafik-kazasi-gecirdi-1102334541.html
Ünlü boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi
Ünlü boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Joshua, kazada yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
2025-12-29T15:55+0300
2025-12-29T15:55+0300
2025-12-29T16:14+0300
dünya
anthony joshua
kaza
nijerya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102334387_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_be243d23dc86974e47d1d3f9a6fbff38.jpg
36 yaşındaki Joshua’nın içinde bulunduğu aracın, Lagos-Ibadan otoyolunda, Makun bölgesinde yol kenarında duran bir kamyona çarptığı bildirildi. Kazaya karışan aracın Lexus marka bir cip olduğu belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Joshua’nın aracın içinde çevresi kırık camlarla doluyken sersemlemiş bir şekilde oturduğu görülüyor. Daha sonra bir acil müdahale aracının ön koltuğunda yetkililerle konuşurken görüntülendiği aktarılıyor.Hafif yaralandıİlk bilgilere göre Anthony Joshua’nın hafif yaralarla kazayı atlattığı, ancak araçta bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.Öte yandan Joshua’nın kazadan yaklaşık dört saat önce, Instagram hesabından bir hikaye paylaştığı ortaya çıktı. Videoda Joshua’nın bir erkek arkadaşıyla masa tenisi oynadığı görülüyor.Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/anthony-joshua-jake-paulu-nakavt-etti-sosyal-medya-yildizinin-cenesi-kirildi-1102024946.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102334387_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e28a24a46158a1abe7745c580dc302b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anthony joshua, kaza, nijerya, son dakika, haberler, son dakika haberler, boksör, ağır siklet
anthony joshua, kaza, nijerya, son dakika, haberler, son dakika haberler, boksör, ağır siklet
Ünlü boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi
15:55 29.12.2025 (güncellendi: 16:14 29.12.2025)
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Joshua, kazada yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
36 yaşındaki Joshua’nın içinde bulunduğu aracın, Lagos-Ibadan otoyolunda, Makun bölgesinde yol kenarında duran bir kamyona çarptığı bildirildi. Kazaya karışan aracın Lexus marka bir cip olduğu belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Joshua’nın aracın içinde çevresi kırık camlarla doluyken sersemlemiş bir şekilde oturduğu görülüyor. Daha sonra bir acil müdahale aracının ön koltuğunda yetkililerle konuşurken görüntülendiği aktarılıyor.
İlk bilgilere göre Anthony Joshua’nın hafif yaralarla kazayı atlattığı, ancak araçta bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Öte yandan Joshua’nın kazadan yaklaşık dört saat önce, Instagram hesabından bir hikaye paylaştığı ortaya çıktı. Videoda Joshua’nın bir erkek arkadaşıyla masa tenisi oynadığı görülüyor.
Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.