Ünlü boksör Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazası geçirdi
Ünlü boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Joshua, kazada yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
36 yaşındaki Joshua’nın içinde bulunduğu aracın, Lagos-Ibadan otoyolunda, Makun bölgesinde yol kenarında duran bir kamyona çarptığı bildirildi. Kazaya karışan aracın Lexus marka bir cip olduğu belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Joshua’nın aracın içinde çevresi kırık camlarla doluyken sersemlemiş bir şekilde oturduğu görülüyor. Daha sonra bir acil müdahale aracının ön koltuğunda yetkililerle konuşurken görüntülendiği aktarılıyor.Hafif yaralandıİlk bilgilere göre Anthony Joshua’nın hafif yaralarla kazayı atlattığı, ancak araçta bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.Öte yandan Joshua’nın kazadan yaklaşık dört saat önce, Instagram hesabından bir hikaye paylaştığı ortaya çıktı. Videoda Joshua’nın bir erkek arkadaşıyla masa tenisi oynadığı görülüyor.Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.
Ünlü boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi

15:55 29.12.2025 (güncellendi: 16:14 29.12.2025)
Anthony Joshua
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Joshua, kazada yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
36 yaşındaki Joshua'nın içinde bulunduğu aracın, Lagos-Ibadan otoyolunda, Makun bölgesinde yol kenarında duran bir kamyona çarptığı bildirildi. Kazaya karışan aracın Lexus marka bir cip olduğu belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Joshua'nın aracın içinde çevresi kırık camlarla doluyken sersemlemiş bir şekilde oturduğu görülüyor. Daha sonra bir acil müdahale aracının ön koltuğunda yetkililerle konuşurken görüntülendiği aktarılıyor.

Hafif yaralandı

İlk bilgilere göre Anthony Joshua'nın hafif yaralarla kazayı atlattığı, ancak araçta bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Öte yandan Joshua'nın kazadan yaklaşık dört saat önce, Instagram hesabından bir hikaye paylaştığı ortaya çıktı. Videoda Joshua'nın bir erkek arkadaşıyla masa tenisi oynadığı görülüyor.
Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.
