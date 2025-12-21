https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/anthony-joshua-jake-paulu-nakavt-etti-sosyal-medya-yildizinin-cenesi-kirildi-1102024946.html

Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti: Sosyal medya yıldızının çenesi kırıldı

Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti: Sosyal medya yıldızının çenesi kırıldı

Sputnik Türkiye

21.12.2025

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, eski sosyal medya fenomeni Jake Paul'ü nakavtla yendi. Cumartesi günü yapılan ABD'nin Miami kentindeki maçta iki kez dünya şampiyonu Joshua ile 28 yaşındaki Paul karşılaştı. Joshua, maçın 6. raundunda rakibini nakavt ederek profesyonel kariyerinin 29. galibiyetini elde etti. Joshua'nın isabetli 48 yumruğunun 31'ini 5. ve 6. rauntlarda attığı bildirildi.Jake Paul'ün çenesi iki yerden kırıldıMaçın ardından yapılan açıklamada, Jake Paul'ün çenesinin iki yerden kırıldığı ortaya çıktı. Jake Paul'a iki titanyum plaka takıldı ve bazı dişleri alındı. Paul, sosyal medyada paylaştığı röntgen görüntüsü ile kırığı teyit etti ve ameliyat olduğunu belirterek, "Ameliyat iyi geçti, tüm sevgi ve destek için teşekkürler. Yedi gün boyunca sadece sıvı tüketmem gerekecek" ifadelerini kullandı. Paul'ün promosyon şirketinin başı Nakisa Bidarian, kırık çenenin boks veya MMA'da çok yaygın olduğunu ve iyileşme süresinin 4 ila 6 hafta olduğunu söyledi.Tyson Fury'e meydan okuduMaçtan sonra konuşan Anthony Joshua, "En iyi performans değildi. Beklediğimden biraz uzun sürdü, ama sağ yumruk sonunda hedefine ulaştı" dedi. Emekli olduğunu açıklayan eski şampiyon Tyson Fury'ye de meydan okuyan Joshua, "Gerçek bir kötü çocuksan, ringe çık. Ringde görüşelim ve yumruklarınla konuş" diye seslendi. Jake Paul ise "Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Çenem kırıldı. Bir gün geri döneceğim ve dünya şampiyonluğu kemerini alacağım" açıklamasını yaptı ve şaka yollu eski dört ağırlık şampiyonu Saul Canelo Alvarez ile 10 gün içinde dövüşebileceğini söyledi.

