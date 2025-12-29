https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/umreye-goturmek-icin-topladigi-32-bin-dolari-kumarda-kaybetti-1102342297.html

Umreye götürmek için topladığı 32 bin doları kumarda kaybetti

Kütahya'da 23 kişiyi umreye götürme vaadiyle 32 bin dolar dolandıran kişinin, bütün parayı kumarda kaybettiği ortaya çıktı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Kütahya'da bir turizm şirketi mesul müdürü, umreye götürmek için 23 kişiden 32 bin dolar topladı. Ama bir süre sonra umreye götürülmeyen kişilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 68 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin topladığı parayı kumarda kaybettiği ortaya çıktı.Paraları ödediler ama gidemedilerKütahya'da Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir turizm şirketine umreye gitmek için ödeme yapan ancak Suudi Arabistan'a götürülmeyen 23 kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, umreye gitmek isteyen 23 kişiden yaklaşık 32 bin dolar aldığı belirlenen şirketin mesul müdürü Bünyamin A'yı (68) gözaltına aldı.Yasadışı bahis sitelerinde kaybettim dediTopladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiğini ileri süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

