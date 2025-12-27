https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/bankalardan-gelen-uyari-mesajlari-korkuttu-1102284161.html
Bankalardan gelen 'uyarı' mesajları korkuttu
Kara para aklama, yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarının ardından hareket geçen bankalar, müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları
Türkiye'de bankalar, kara para aklama, kumar ve sanal bahis operasyonları sonrasında harekete geçti ve müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları attı. Mesajlardan sonra birçok kişi hesaplarında bir sorun mu var diyerek panik yaşarken mesajlar sosyal medyada da gündem oldu. Hesaplarını kullandırmayın uyarısıBankaların müşterilerini korumak ve uyarmak için attığı mesajlar gündem oldu. Mesajlarda 'Hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesini ve hukuki sonuçlara sebep olabilir' ifadeleri yer aldı. Bankaların peş peşe attığı mesajlar müşterileri korkuturken birçok kişi sosyal medyada konuyu gündeme getirdi.
kara para, kara para aklama, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, banka hesabı
kara para, kara para aklama, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, banka hesabı
