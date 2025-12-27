Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/bankalardan-gelen-uyari-mesajlari-korkuttu-1102284161.html
Bankalardan gelen 'uyarı' mesajları korkuttu
Bankalardan gelen 'uyarı' mesajları korkuttu
Kara para aklama, yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarının ardından hareket geçen bankalar, müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları... 27.12.2025
2025-12-27T11:18+0300
2025-12-27T11:18+0300
kara para
kara para aklama
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
banka hesabı
Türkiye'de bankalar, kara para aklama, kumar ve sanal bahis operasyonları sonrasında harekete geçti ve müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları attı. Mesajlardan sonra birçok kişi hesaplarında bir sorun mu var diyerek panik yaşarken mesajlar sosyal medyada da gündem oldu. Hesaplarını kullandırmayın uyarısıBankaların müşterilerini korumak ve uyarmak için attığı mesajlar gündem oldu. Mesajlarda 'Hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesini ve hukuki sonuçlara sebep olabilir' ifadeleri yer aldı. Bankaların peş peşe attığı mesajlar müşterileri korkuturken birçok kişi sosyal medyada konuyu gündeme getirdi.
11:18 27.12.2025
Abone ol
Kara para aklama, yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarının ardından hareket geçen bankalar, müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları peş peşe gelmeye başladı.
Türkiye'de bankalar, kara para aklama, kumar ve sanal bahis operasyonları sonrasında harekete geçti ve müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları attı. Mesajlardan sonra birçok kişi hesaplarında bir sorun mu var diyerek panik yaşarken mesajlar sosyal medyada da gündem oldu.

Hesaplarını kullandırmayın uyarısı

Bankaların müşterilerini korumak ve uyarmak için attığı mesajlar gündem oldu. Mesajlarda 'Hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesini ve hukuki sonuçlara sebep olabilir' ifadeleri yer aldı. Bankaların peş peşe attığı mesajlar müşterileri korkuturken birçok kişi sosyal medyada konuyu gündeme getirdi.

