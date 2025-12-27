https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/bankalardan-gelen-uyari-mesajlari-korkuttu-1102284161.html

Bankalardan gelen 'uyarı' mesajları korkuttu

Bankalardan gelen 'uyarı' mesajları korkuttu

Sputnik Türkiye

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarının ardından hareket geçen bankalar, müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-27T11:18+0300

2025-12-27T11:18+0300

2025-12-27T11:18+0300

türki̇ye

kara para

kara para aklama

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

banka hesabı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg

Türkiye'de bankalar, kara para aklama, kumar ve sanal bahis operasyonları sonrasında harekete geçti ve müşterilerine 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' mesajları attı. Mesajlardan sonra birçok kişi hesaplarında bir sorun mu var diyerek panik yaşarken mesajlar sosyal medyada da gündem oldu. Hesaplarını kullandırmayın uyarısıBankaların müşterilerini korumak ve uyarmak için attığı mesajlar gündem oldu. Mesajlarda 'Hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesini ve hukuki sonuçlara sebep olabilir' ifadeleri yer aldı. Bankaların peş peşe attığı mesajlar müşterileri korkuturken birçok kişi sosyal medyada konuyu gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dolandiricilarin-yeni-yontemine-dikkat-tanimadiginiz-numaraya-ses-vermeyin-1101439831.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kara para, kara para aklama, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, banka hesabı