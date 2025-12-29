https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/ukraynanin-putinin-konutuna-yonelik-saldirisi-zelenskiy-hukumetinin-giderek-daha-fazla-sorun-1102347889.html
Ukrayna’nın Putin’in konutuna yönelik saldırısı: Zelenskiy hükümetinin giderek daha fazla sorun yaşadığının göstergesi
Ukrayna’nın Putin’in konutuna yönelik saldırısı: Zelenskiy hükümetinin giderek daha fazla sorun yaşadığının göstergesi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev’in İHA’lar ile Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıyı değerlendiren Dış... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T21:48+0300
2025-12-29T21:48+0300
2025-12-29T22:03+0300
görüş
ukrayna krizi
ukrayna
novgorod
vladimir putin
i̇ha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103448/72/1034487280_0:97:8225:4724_1920x0_80_0_0_5aac00be75a7255508b976ddc094973e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediğini bildirdi. Lavrov, hava savunma güçlerinin konuta saldıran tüm İHA’ları etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, ABD Başkanı'nın Ukrayna'daki Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi olayının karşısında şok olduğunu ve öfkelendiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/lavrov-ukrayna-pazar-gecesi-rusyanin-novgorod-bolgesindeki-baskanlik-konutuna-ihali-saldiri-1102344117.html
ukrayna
novgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103448/72/1034487280_993:0:7292:4724_1920x0_80_0_0_7540f5a5953eee2400e6e124f0762286.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ukrayna krizi, ukrayna, novgorod, vladimir putin, i̇ha
ukrayna krizi, ukrayna, novgorod, vladimir putin, i̇ha
Ukrayna’nın Putin’in konutuna yönelik saldırısı: Zelenskiy hükümetinin giderek daha fazla sorun yaşadığının göstergesi
21:48 29.12.2025 (güncellendi: 22:03 29.12.2025)
Özel
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev’in İHA’lar ile Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıyı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, yaşananların Zelenskiy rejiminin zayıfladığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediğini bildirdi.
Lavrov, hava savunma güçlerinin konuta saldıran tüm İHA’ları etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, ABD Başkanı'nın Ukrayna'daki Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi olayının karşısında şok olduğunu ve öfkelendiğini açıkladı.
Saldırıya ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları söyledi:
“Ukrayna’nın bu saldırılarla sahadaki başarısızlığını büyük oranda örtmeye çalıştığını görüyoruz. Zelenskiy’nin otoritesi sarsılmış durumda; tek başına her şeye muktedir bir Zelenskiy’den bahsetmek artık mümkün değil. Muhalefet oldukça fazla. Zelenskiy, hükümetin ve güvenlik bürokrasisinin içinde farklı gruplarla karşı karşıya. Avrupalılarla, Amerikalılarla ve İngiliz ekipleriyle ayrı ayrı etkileşim içinde olan gruplar var. Bunu daha önceki Türkakıma yönelik saldırıda da görmüştük. O yüzden şunu söylemek gerekiyor ki, yapılan bu saldırı mevcut barış görüşmelerini gerçekten sabote eden bir saldırıdır. Zaten Trump da bununla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Ancak bu durum aynı zamanda Zelenskiy hükümetinin giderek daha fazla sorun yaşadığını, sahadaki başarısızlığını örtmeye çalışan bir perspektif yaratmaya çalıştığını da gösteriyor. Bu saldırıların sonucunun hem Ukrayna hem de Zelenskiy için hiç de iyi olmayacağı kesindir.”