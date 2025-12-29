Ukrayna’nın Putin’in konutuna yönelik saldırısı: Zelenskiy hükümetinin giderek daha fazla sorun yaşadığının göstergesi

“Ukrayna’nın bu saldırılarla sahadaki başarısızlığını büyük oranda örtmeye çalıştığını görüyoruz. Zelenskiy’nin otoritesi sarsılmış durumda; tek başına her şeye muktedir bir Zelenskiy’den bahsetmek artık mümkün değil. Muhalefet oldukça fazla. Zelenskiy, hükümetin ve güvenlik bürokrasisinin içinde farklı gruplarla karşı karşıya. Avrupalılarla, Amerikalılarla ve İngiliz ekipleriyle ayrı ayrı etkileşim içinde olan gruplar var. Bunu daha önceki Türkakıma yönelik saldırıda da görmüştük. O yüzden şunu söylemek gerekiyor ki, yapılan bu saldırı mevcut barış görüşmelerini gerçekten sabote eden bir saldırıdır. Zaten Trump da bununla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Ancak bu durum aynı zamanda Zelenskiy hükümetinin giderek daha fazla sorun yaşadığını, sahadaki başarısızlığını örtmeye çalışan bir perspektif yaratmaya çalıştığını da gösteriyor. Bu saldırıların sonucunun hem Ukrayna hem de Zelenskiy için hiç de iyi olmayacağı kesindir.”