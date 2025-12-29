https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/ukrayna-ordusu-natonun-5-maddesinin-islendigi-tatbikata-katildi-1102319777.html
Ukrayna ordusu, NATO’nun 5. maddesinin işlendiği tatbikata katıldı
11:55 29.12.2025 (güncellendi: 12:04 29.12.2025)
NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi (JATEC) temsilcilerinin, İttifakın kolektif güvenlik anlaşmasının 5. maddesini uygulamaya yönelik bir tatbikata katıldı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin ilk kez bir NATO tatbikatına katıldığı bildirildi. JATEC’te görev yapan Ukraynalı askerlerin, LOYAL DOLOS 2025 tatbikatında NATO’nun 5. Maddesi konulu çalışmalarda yer aldığı belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna temsilcileri ilk kez ittifakın kolektif güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesinde yer aldı” ifadesi kullanıldı.
Avrupa'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen tatbikata yaklaşık 1.500 askeri personel ve sivil uzmanın katıldığı açıklanırken etkinlikler, NATO'nun birbirine daha bağlı ve uyumlu güçler oluşturma stratejisi doğrultusunda, kara operasyonlarına odaklanarak, birkaç bölgede eş zamanlı olarak koordineli operasyonların entegrasyonunu ve uygulamasını içerdiği aktarıldı.
NATO’nun 5. maddesi, ittifaka üye bir ülkeye yönelik silahlı saldırının, tüm üye ülkelere yapılmış kabul edildiğini ve saldırıya uğrayan tarafı desteklemek için silahlı kuvvet kullanımı dahil gerekli görülen her türlü eylemi ilan ediyor.
Rusya son yıllarda, batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş faaliyetlerine dikkat çekiyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu “Rus saldırganlığını caydırma” olarak gösteriyor. Moskova, ittifakın Avrupa'daki güç yığınağı yapmasından defalarca endişe duyduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını ve Batı'nın kıtayı militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportaj sırasında, NATO ülkelerine saldırmayı planlamadıklarını ve bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı olarak açıklamıştı. Rus lider, Batılı politikacıların dikkatleri iç sorunlardan dağıtmak için düzenli olarak halklarını hayali Rus tehdidiyle korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi anladığını” belirtmişti.