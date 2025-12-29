https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/putin-19-nisani-sovyet-halki-soykiriminin-kurbanlarini-anma-gunu-ilan-etti-1102316457.html

Putin, 19 Nisan'ı Sovyet Halkı Soykırımının Kurbanlarını Anma Günü ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni bir anma günü belirleyen yasayı imzaladı. Bu yasayla, 19 Nisan, 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler ve suç ortakları tarafından Sovyet halkına karşı işlenen soykırımın kurbanlarını anma günü olarak ilan edildi.Yasanın açıklama notunda belirtildiği gibi, yeni anma günü, tarihin tahrif edilmesiyle mücadelede hayati önem taşıyor. Ayrıca, Sovyet halkının 2. Dünya Savaşı sırasındaki kahramanlığı hakkındaki gerçeği korumanın, bu kahramanların torunlarının geçmiş, şimdiki ve gelecek nesillere karşı kutsal görevi olduğu kaydedildi.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından kabul edilen yasa tasarısını hazırlayan bir grup milletvekili, 1941-1945 savaşında Naziler ve suç ortakları tarafından Sovyet halkına karşı işlenen soykırımın kurbanlarını anma günü olarak 19 Nisan'ı ilan etmeyi önermişlerdi.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Sovyetler Birliği’nde 13 milyondan fazla sivilin Nazi işgalinin kurbanı olduğuna dikkat çekerek milyonlarca sivilin öldürüldüğünü, diri diri yakıldığını, toplama kamplarında işkence gördüğünü anımsatmıştı. Volodin, 2. Dünya Savaşı sırasında hiçbir ülkenin Sovyet halkı kadar sivil kaybı vermediğini kaydetmişti.Yabancı mahkeme kararlarının uygulanması yasaklandıPutin ayrıca yabancı mahkemeler ve uluslararası mahkemeler tarafından alınan kararların Rusya'da uygulanmasını yasaklayan bir yasayı imzaladı.Yasa, Rusya’nın katılımı olmadan diğer ülkeler tarafından ceza yargılaması hukuku alanında yetkilendirdiği yabancı mahkemelerin ve yetki alanı, Rusya’nın imza attığı uluslararası bir anlaşmaya veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına dayanmayan uluslararası yargı organlarının aldığı kararların Rusya'da uygulanmamasını öngörüyor.

