Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri açıklandı
TÜİK, Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı şehirlerini açıkladı. En pahalı kent İstanbul olurken, en ucuz şehirler Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
TÜİK, Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi bültenini açıkladı. Buna göre, fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge İstanbul olurken, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. İstanbul, Türkiye ortalamasına göre yüzde 12.6 pahalı çıkarken, gıdada en pahalı bölge Çanakkale ve Balıkesir çıktı. İstanbul, Türkiye ortalamasından yüzde 12.6 daha pahalıGıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,0 ile Balıkesir ve Çanakkale oldu. En düşük fiyat düzeyine sahip olan şehirler ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak sıralandı. Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi ile yine Balıkesir ve Çanakkale il sıraya oturdu. İstanbul kira, ulaştırma, sağlık ve eğitimde en yüksek fiyata sahip il oldu. Çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubunda da İstanbul, Türkiye'nin en pahalı şehri unvanını aldı. İzmir otel ve lokanta harcama grubunda en yüksek fiyat endeksine ulaşırken, ev eşyası ana harcama grubunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop en pahalı şehirler oldu. Aynı harcama grubunda Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir en ucuz şehirler seçildi.
10:55 29.12.2025 (güncellendi: 10:58 29.12.2025)
© AA / İlyas Kaçarİstanbul'da akşam trafiği
