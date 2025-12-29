https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turkiyenin-en-pahali-ve-ucuz-sehirleri-aciklandi-1102316883.html
Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri açıklandı
TÜİK, Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı şehirlerini açıkladı. En pahalı kent İstanbul olurken, en ucuz şehirler Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.
2025-12-29T10:55+0300
2025-12-29T10:55+0300
2025-12-29T10:58+0300
ekonomi̇
tüi̇k
i̇stanbul
ucuz
pahalı
türkiye'nin en pahalı şehri
türkiye'nin en ucuz şehirleri
TÜİK, Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi bültenini açıkladı. Buna göre, fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge İstanbul olurken, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. İstanbul, Türkiye ortalamasına göre yüzde 12.6 pahalı çıkarken, gıdada en pahalı bölge Çanakkale ve Balıkesir çıktı. İstanbul, Türkiye ortalamasından yüzde 12.6 daha pahalıGıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,0 ile Balıkesir ve Çanakkale oldu. En düşük fiyat düzeyine sahip olan şehirler ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak sıralandı. Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi ile yine Balıkesir ve Çanakkale il sıraya oturdu. İstanbul kira, ulaştırma, sağlık ve eğitimde en yüksek fiyata sahip il oldu. Çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubunda da İstanbul, Türkiye'nin en pahalı şehri unvanını aldı. İzmir otel ve lokanta harcama grubunda en yüksek fiyat endeksine ulaşırken, ev eşyası ana harcama grubunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop en pahalı şehirler oldu. Aynı harcama grubunda Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir en ucuz şehirler seçildi.
i̇stanbul
Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri açıklandı
10:55 29.12.2025 (güncellendi: 10:58 29.12.2025)
TÜİK, Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı şehirlerini açıkladı. En pahalı kent İstanbul olurken, en ucuz şehirler Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.
TÜİK, Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi bültenini açıkladı. Buna göre, fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge İstanbul olurken, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. İstanbul, Türkiye ortalamasına göre yüzde 12.6 pahalı çıkarken, gıdada en pahalı bölge Çanakkale ve Balıkesir çıktı.
İstanbul, Türkiye ortalamasından yüzde 12.6 daha pahalı
Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,0 ile Balıkesir ve Çanakkale oldu. En düşük fiyat düzeyine sahip olan şehirler ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak sıralandı.
Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi ile yine Balıkesir ve Çanakkale il sıraya oturdu.
İstanbul kira, ulaştırma, sağlık ve eğitimde en yüksek fiyata sahip il oldu. Çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubunda da İstanbul, Türkiye'nin en pahalı şehri unvanını aldı.
İzmir otel ve lokanta harcama grubunda en yüksek fiyat endeksine ulaşırken, ev eşyası ana harcama grubunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop en pahalı şehirler oldu. Aynı harcama grubunda Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir en ucuz şehirler seçildi.