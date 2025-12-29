Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turk-dil-kurumu-2025-yilinin-kelimesini-acikladi-1102315166.html
Bakan Ersoy açıkladı: 2025 yılının kelimesi belli oldu
Bakan Ersoy açıkladı: 2025 yılının kelimesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' oldu. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T10:09+0300
2025-12-29T10:57+0300
yaşam
türkiye
türk dil kurumu (tdk)
dijital vicdan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102078337_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d2abef3ee06f1079e9ffd31d7d4f677c.jpg
Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından 2025 yılı kelimesinin 'dijital vicdan' olduğunu duyurdu.Neden 'dijital vicdan' seçildi?Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:2025 yılının kelimesi: 5 seçenek sunulmuştuÖte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle, halktan gelen öneriler ve alanında uzman isimlerden oluşan 23 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 5 kelime/kavram, TDK'nin internet sitesinde halk oylamasına sunulduğu hatırlatıldı.Vicdanın, TDK'ye göre kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine düşünmesini sağlayan duygu olarak tanımlandığının ancak dijital çağda bu kavramın farklı bir boyut kazandığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yilin-kelimesi-belli-oldu-1101435160.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102078337_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_416a3d6fc262440414521bd11f87bfa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk dil kurumu 2025 yılının kelimesini açıkladı
türk dil kurumu 2025 yılının kelimesini açıkladı

Bakan Ersoy açıkladı: 2025 yılının kelimesi belli oldu

10:09 29.12.2025 (güncellendi: 10:57 29.12.2025)
© AATürk Dil Kurumu (TDK)
Türk Dil Kurumu (TDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© AA
Abone ol
Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' oldu.
Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından 2025 yılı kelimesinin 'dijital vicdan' olduğunu duyurdu.

Neden 'dijital vicdan' seçildi?

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"TDK tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı 'dijital vicdan' oldu. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram, dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir 'tıklama'ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. 'Dijital vicdan', bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan TDK, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."
TDK 2025 kelimesi
TDK 2025 kelimesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TDK 2025 kelimesi

2025 yılının kelimesi: 5 seçenek sunulmuştu

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle, halktan gelen öneriler ve alanında uzman isimlerden oluşan 23 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 5 kelime/kavram, TDK'nin internet sitesinde halk oylamasına sunulduğu hatırlatıldı.
Oylamaya değer bulunan kelimelerin, "dijital vicdan", "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme" olarak belirlendiğinin anımsatıldığı açıklamada, "dijital vicdan" kavramı ile ilgili TDK tarafından açıklanan gerekçeye de yer verildi.
Vicdanın, TDK'ye göre kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine düşünmesini sağlayan duygu olarak tanımlandığının ancak dijital çağda bu kavramın farklı bir boyut kazandığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İnsanlar çoğu zaman gerçek hayatta sorumluluk almadıkları ya da almak istemedikleri konularda, sosyal medyada bir paylaşım ya da beğeniyle 'vicdanlarını rahatlatma' eğilimine girmektedir. Bu durum, bireysel duyarlılığı pasifize ederek vicdanı 'tıklanabilir bir işlem'e indirgemektedir. Beğeni, paylaşım ve yorum yapan bireyler, bir 'tıklama' aracılığıyla insani görevlerini yerine getirdiğini hissetmektedir. Merhamet ve insaf duygusunu ise sembolik görünürlükle sınırlamaktadır. Bu nedenle 'dijital vicdan' kavramı, çağımızda vicdanın dijital ortamda aldığı bu yeni, çoğu zaman yanıltıcı işlevi anlatan gerekli bir kavram olarak dilimizde yerini almalıdır.
öfke - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
YAŞAM
'Yılın kelimesi' belli oldu
1 Aralık, 08:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала