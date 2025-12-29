Bakan Ersoy açıkladı: 2025 yılının kelimesi belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turk-dil-kurumu-2025-yilinin-kelimesini-acikladi-1102315166.html

Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' oldu. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından 2025 yılı kelimesinin 'dijital vicdan' olduğunu duyurdu.Neden 'dijital vicdan' seçildi?Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:2025 yılının kelimesi: 5 seçenek sunulmuştuÖte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle, halktan gelen öneriler ve alanında uzman isimlerden oluşan 23 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 5 kelime/kavram, TDK'nin internet sitesinde halk oylamasına sunulduğu hatırlatıldı.Vicdanın, TDK'ye göre kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine düşünmesini sağlayan duygu olarak tanımlandığının ancak dijital çağda bu kavramın farklı bir boyut kazandığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

