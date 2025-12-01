https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yilin-kelimesi-belli-oldu-1101435160.html

'Yılın kelimesi' belli oldu

'Yılın kelimesi' belli oldu

Sputnik Türkiye

Oxford University Press, online öfkeyi tetiklemek amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” ifadesini 2025 Yılın Kelimesi seçti. Son bir yılda... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T08:39+0300

2025-12-01T08:39+0300

2025-12-01T08:39+0300

yaşam

i̇ngilizce

oxford

yılın kelimesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/12/1040031284_0:58:2639:1542_1920x0_80_0_0_a62e171a648f8cc3e224d7a1f63d34ab.jpg

Her yıl olduğu gibi yılın son ayında dijital dünyada en çok kullanılan kelimeler gündem oluyor. Oxford University Press, çevrimiçi öfkeyi tetiklemek amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” (öfke yemi) ifadesini 2025 Yılın Kelimesi seçti.Oxford University Press, “rage bait” (öfke yemi) ifadesini 2025 Yılın Kelimesi olarak seçti. Terim, sosyal medyada bilerek öfke uyandırmak amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlıyor. Bu tür içeriklerle kullanıcıların dikkat çekmeye ve paylaşımlarına etkileşim toplamaya çalıştığı belirtildi.Oxford, “rage bait”i “kasıtlı olarak sinir bozucu, kışkırtıcı veya saldırgan davranışlarla öfke tetikleyen çevrimiçi içerik” şeklinde tanımladı.Kökeni nedir?"Rage bait" kelimesinin kökeni 2002 yılına dayanıyor. İlk kez bir Usenet tartışma grubunda, sürücülerin sollama yaparken farları yakıp söndürmesine verilen tepkiyi anlatmak için kullanıldı. Zamanla internette dikkat çekmek için yapılan davranışları ifade eden yaygın bir argo haline geldi.2025'te kelimenin kullanımı 3 kat arttıOxford verilerine göre, geçen yıl terimin kullanım sıklığı üç kat arttı. Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, "İnsanlar bu kelimeyi daha önce hiç duymamış olsalar bile anlamını anında anlıyorlar" açıklamasını yaptı.Oxford University Press tarafından seçime ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:2004'ten beri seçilen Yılın Kelimesi, İngilizce konuşulan ülkelerdeki 30 milyar kelimelik veri tabanından elde edilen kullanım kanıtlarına dayanıyor. Amaç, sosyal ve kültürel önemi olan yeni veya ortaya çıkan kelimeleri verilerle destekleyerek belirlemek olarak tanımlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tdknin-yilin-kelimesi-oylamasi-sonuclandi-iste-2024un-kelimesi-1091901178.html

oxford

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ngilizce, oxford, yılın kelimesi