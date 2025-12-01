https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yilin-kelimesi-belli-oldu-1101435160.html
'Yılın kelimesi' belli oldu
'Yılın kelimesi' belli oldu
Sputnik Türkiye
Oxford University Press, online öfkeyi tetiklemek amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” ifadesini 2025 Yılın Kelimesi seçti. Son bir yılda... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T08:39+0300
2025-12-01T08:39+0300
2025-12-01T08:39+0300
yaşam
i̇ngilizce
oxford
yılın kelimesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/12/1040031284_0:58:2639:1542_1920x0_80_0_0_a62e171a648f8cc3e224d7a1f63d34ab.jpg
Her yıl olduğu gibi yılın son ayında dijital dünyada en çok kullanılan kelimeler gündem oluyor. Oxford University Press, çevrimiçi öfkeyi tetiklemek amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” (öfke yemi) ifadesini 2025 Yılın Kelimesi seçti.Oxford University Press, “rage bait” (öfke yemi) ifadesini 2025 Yılın Kelimesi olarak seçti. Terim, sosyal medyada bilerek öfke uyandırmak amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlıyor. Bu tür içeriklerle kullanıcıların dikkat çekmeye ve paylaşımlarına etkileşim toplamaya çalıştığı belirtildi.Oxford, “rage bait”i “kasıtlı olarak sinir bozucu, kışkırtıcı veya saldırgan davranışlarla öfke tetikleyen çevrimiçi içerik” şeklinde tanımladı.Kökeni nedir?"Rage bait" kelimesinin kökeni 2002 yılına dayanıyor. İlk kez bir Usenet tartışma grubunda, sürücülerin sollama yaparken farları yakıp söndürmesine verilen tepkiyi anlatmak için kullanıldı. Zamanla internette dikkat çekmek için yapılan davranışları ifade eden yaygın bir argo haline geldi.2025'te kelimenin kullanımı 3 kat arttıOxford verilerine göre, geçen yıl terimin kullanım sıklığı üç kat arttı. Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, "İnsanlar bu kelimeyi daha önce hiç duymamış olsalar bile anlamını anında anlıyorlar" açıklamasını yaptı.Oxford University Press tarafından seçime ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:2004'ten beri seçilen Yılın Kelimesi, İngilizce konuşulan ülkelerdeki 30 milyar kelimelik veri tabanından elde edilen kullanım kanıtlarına dayanıyor. Amaç, sosyal ve kültürel önemi olan yeni veya ortaya çıkan kelimeleri verilerle destekleyerek belirlemek olarak tanımlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tdknin-yilin-kelimesi-oylamasi-sonuclandi-iste-2024un-kelimesi-1091901178.html
oxford
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/12/1040031284_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_539fac39a4c1fa774172ac542b02545c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngilizce, oxford, yılın kelimesi
i̇ngilizce, oxford, yılın kelimesi
'Yılın kelimesi' belli oldu
Oxford University Press, online öfkeyi tetiklemek amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” ifadesini 2025 Yılın Kelimesi seçti. Son bir yılda kullanımı üç kat artan terim, dijital kutuplaşmanın yükselişi olarak tanımlanırken Oxford, kelimenin sosyal medyanın değişen etkileşim kültürüne dikkat çekiyor.
Her yıl olduğu gibi yılın son ayında dijital dünyada en çok kullanılan kelimeler gündem oluyor. Oxford University Press, çevrimiçi öfkeyi tetiklemek amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” (öfke yemi) ifadesini 2025 Yılın Kelimesi seçti.
Oxford University Press, “rage bait” (öfke yemi) ifadesini 2025 Yılın Kelimesi olarak seçti. Terim, sosyal medyada bilerek öfke uyandırmak amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlıyor.
Bu tür içeriklerle kullanıcıların dikkat çekmeye ve paylaşımlarına etkileşim toplamaya çalıştığı belirtildi.
Oxford, “rage bait”i “kasıtlı olarak sinir bozucu, kışkırtıcı veya saldırgan davranışlarla öfke tetikleyen çevrimiçi içerik” şeklinde tanımladı.
"Rage bait" kelimesinin kökeni 2002 yılına dayanıyor. İlk kez bir Usenet tartışma grubunda, sürücülerin sollama yaparken farları yakıp söndürmesine verilen tepkiyi anlatmak için kullanıldı. Zamanla internette dikkat çekmek için yapılan davranışları ifade eden yaygın bir argo haline geldi.
2025'te kelimenin kullanımı 3 kat arttı
Oxford verilerine göre, geçen yıl terimin kullanım sıklığı üç kat arttı. Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, "İnsanlar bu kelimeyi daha önce hiç duymamış olsalar bile anlamını anında anlıyorlar" açıklamasını yaptı.
Oxford University Press tarafından seçime ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Rage bait, şiddetli bir öfke patlaması anlamına gelen rage (öfke) ve çekici bir yiyecek parçası anlamına gelen bait (yem) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Her iki terim de İngilizce'de köklü bir geçmişe sahiptir ve Orta İngilizce dönemine kadar uzanır. Etimolojik olarak benzer olan clickbait ile yakın bir paralelliği olsa da, rage bait daha çok öfke, uyumsuzluk ve kutuplaşma uyandırmaya odaklanır.”
2004'ten beri seçilen Yılın Kelimesi, İngilizce konuşulan ülkelerdeki 30 milyar kelimelik veri tabanından elde edilen kullanım kanıtlarına dayanıyor. Amaç, sosyal ve kültürel önemi olan yeni veya ortaya çıkan kelimeleri verilerle destekleyerek belirlemek olarak tanımlanıyor.