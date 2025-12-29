https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/trump-ukrayna-anlasmasina-cok-yakiniz---1102309557.html

Trump: Ukrayna anlaşmasına 'çok yakınız'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile ilgili sorunların yüze 95'inde anlaşmaya varıldığını düşündüğünü ifade etti. Trump, bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olması... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T01:25+0300

2025-12-29T01:25+0300

2025-12-29T01:27+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101897503_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f8c16addaa14feac4472b775e497ff83.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Ukrayna anlaşmasına 'çok yaklaştıklarını' söyleyen Trump "yaklaşık yüzde 95 oranında yaklaştık" dedi. Donald Trump, Ukrayna ile olası bir anlaşmaya ilişkin görüşmelerin "çok iyi gittiğini" ve tarafların anlaşmaya "çok yakın olabileceğini" söylerken, "bir iki çok çetrefilli meselenin" hala çözülmemiş olduğunu da kabul etti. Sadece bugün değil, "son bir ay içinde" de önemli ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekleyen Trump, süreci "çok karmaşık" olarak nitelendirdi. Trump, Ukrayna görüşmelerinde "zorlu bir konu" olarak "toprak meselesini" gösterdi. Donald Trump, "zorlu konuların" neler olduğu sorulduğunda, "toprak" meselesine işaret ederek, "bu toprakların bir kısmı zaten alınmış durumda," bazılarınınsa "elde edilmeye açık olabileceğini" söyledi.

