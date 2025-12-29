Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Ukrayna anlaşmasına 'çok yakınız'
Trump: Ukrayna anlaşmasına 'çok yakınız'
Trump: Ukrayna anlaşmasına 'çok yakınız'
ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile ilgili sorunların yüze 95'inde anlaşmaya varıldığını düşündüğünü ifade etti. Trump, bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olması... 29.12.2025
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donald trump
ukrayna krizi
rusya
ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Ukrayna anlaşmasına 'çok yaklaştıklarını' söyleyen Trump "yaklaşık yüzde 95 oranında yaklaştık" dedi. Donald Trump, Ukrayna ile olası bir anlaşmaya ilişkin görüşmelerin "çok iyi gittiğini" ve tarafların anlaşmaya "çok yakın olabileceğini" söylerken, "bir iki çok çetrefilli meselenin" hala çözülmemiş olduğunu da kabul etti. Sadece bugün değil, "son bir ay içinde" de önemli ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekleyen Trump, süreci "çok karmaşık" olarak nitelendirdi. Trump, Ukrayna görüşmelerinde "zorlu bir konu" olarak "toprak meselesini" gösterdi. Donald Trump, "zorlu konuların" neler olduğu sorulduğunda, "toprak" meselesine işaret ederek, "bu toprakların bir kısmı zaten alınmış durumda," bazılarınınsa "elde edilmeye açık olabileceğini" söyledi.
ukrayna
rusya
01:25 29.12.2025 (güncellendi: 01:27 29.12.2025)
ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile ilgili sorunların yüze 95'inde anlaşmaya varıldığını düşündüğünü ifade etti. Trump, bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olması durumu için Ukrayna'yı ziyaret etmeyi düşüneceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Ukrayna anlaşmasına 'çok yaklaştıklarını' söyleyen Trump "yaklaşık yüzde 95 oranında yaklaştık" dedi.
Donald Trump, Ukrayna ile olası bir anlaşmaya ilişkin görüşmelerin "çok iyi gittiğini" ve tarafların anlaşmaya "çok yakın olabileceğini" söylerken, "bir iki çok çetrefilli meselenin" hala çözülmemiş olduğunu da kabul etti.
Sadece bugün değil, "son bir ay içinde" de önemli ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekleyen Trump, süreci "çok karmaşık" olarak nitelendirdi.
Trump, Ukrayna görüşmelerinde "zorlu bir konu" olarak "toprak meselesini" gösterdi.
Donald Trump, "zorlu konuların" neler olduğu sorulduğunda, "toprak" meselesine işaret ederek, "bu toprakların bir kısmı zaten alınmış durumda," bazılarınınsa "elde edilmeye açık olabileceğini" söyledi.
