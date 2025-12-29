https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/trump-ukrayna-anlasmasina-cok-yakiniz---1102309557.html
Trump: Ukrayna anlaşmasına 'çok yakınız'
Trump: Ukrayna anlaşmasına 'çok yakınız'
ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile ilgili sorunların yüze 95'inde anlaşmaya varıldığını düşündüğünü ifade etti. Trump, bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olması... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T01:25+0300
2025-12-29T01:25+0300
2025-12-29T01:27+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Ukrayna anlaşmasına 'çok yaklaştıklarını' söyleyen Trump "yaklaşık yüzde 95 oranında yaklaştık" dedi. Donald Trump, Ukrayna ile olası bir anlaşmaya ilişkin görüşmelerin "çok iyi gittiğini" ve tarafların anlaşmaya "çok yakın olabileceğini" söylerken, "bir iki çok çetrefilli meselenin" hala çözülmemiş olduğunu da kabul etti. Sadece bugün değil, "son bir ay içinde" de önemli ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekleyen Trump, süreci "çok karmaşık" olarak nitelendirdi. Trump, Ukrayna görüşmelerinde "zorlu bir konu" olarak "toprak meselesini" gösterdi. Donald Trump, "zorlu konuların" neler olduğu sorulduğunda, "toprak" meselesine işaret ederek, "bu toprakların bir kısmı zaten alınmış durumda," bazılarınınsa "elde edilmeye açık olabileceğini" söyledi.
2025
01:25 29.12.2025 (güncellendi: 01:27 29.12.2025)
