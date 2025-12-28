https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/usakov-putin-ve-trump-yeni-bir-telefon-gorusmesi-yapma-konusunda-anlasti-1102308173.html

Uşakov: Putin ve Trump yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirme konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov Putin ve Trump'ın, ABD Başkanı'nın Mar-a-Lago'da Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin ardından yeni bir telefon... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin, ABD tarafının girişimiyle ve Trump'ın Zelenskiy ile yapacağı yüz yüze görüşmeden önce gerçekleştiğini açıkladı.1 saat 15 dakika süren görüşme ABD Başkanı'nın girişimiyle başlatıldı. Trump, Zelensky ile görüşmesinden önce bir dizi konuyu Putin ile görüşmek istedi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı'nın aktardığına göre görüşmenin tonu dostane, yapıcı ve iş odaklı olarak tanımlandı. Trump, çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi fikrini güçlü bir şekilde desteklerken, Rusya'nın siyasi ve diplomatik bir çözüm aradığına ikna olduğunu söyledi. Ukrayna'nın, cephe hattındaki durumu dikkate alarak Donbass bölgesinin devredilmesi konusunda hızlı bir karar vermesi gerektiğinin altı çizildi.Putin ve Trump, toprak tavizleri konusunda referandum yapılması bahanesiyle geçici bir ateşkesin çatışmayı yalnızca uzatacağı konusunda aynı görüşü paylaştı.Ekonomik işbirliği olasılıklarıTrump ayrıca telefon görüşmesinde ABD'nin, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik işbirliği olasılıklarını da gündeme getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, özel olarak oluşturulan iki çalışma grubu aracılığıyla barış çabalarına devam etmeyi kabul etti. Görüşmede ayrıca iki lider de Noel ve Yeni Yıl tebriklerini birbirlerine iletti.

