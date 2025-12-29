https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/netanyahu-trump-ile-gorusmesinden-once-rubio-ve-hegseth-ile-bir-araya-geldi-1102347644.html
Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce Rubio ve Hegseth ile bir araya geldi
Netanyahu, Florida’da Trump’la yapacağı görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya geldi. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir görüşme yaptı.Netanyahu, Rubio ile yaptığı görüşmeye dair paylaşımını sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında, “Florida’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim.” ifadelerine yer verdi.Netanyahu, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana ABD’ye beşinci ziyaretini yapmış oluyor.Bu ziyaret, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım devam ederken, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakerelerin sürdüğü bir süreçte gerçekleşiyor.Ayrıca geçtiğimiz günlerde Netanyahu, Somaliland'ı tanıma kararı almış, Trump ise 'bu konuda hemen Netanyahu'nun peşinden gitmeyeceğini' ve 'kararı incelemesi gerektiğini' söylemişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir görüşme yaptı.
Netanyahu, Rubio ile yaptığı görüşmeye dair paylaşımını sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında, “Florida’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim.” ifadelerine yer verdi.
Netanyahu, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana ABD’ye beşinci ziyaretini yapmış oluyor.
Bu ziyaret, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım devam ederken, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakerelerin sürdüğü bir süreçte gerçekleşiyor.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Netanyahu, Somaliland'ı tanıma kararı almış, Trump ise 'bu konuda hemen Netanyahu'nun peşinden gitmeyeceğini' ve 'kararı incelemesi gerektiğini' söylemişti.