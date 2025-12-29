https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/transfer-kulisi-galatasaray-real-madridin-stoperinin-pesinde-1102310849.html
Transfer kulisi: Galatasaray, Real Madrid'in stoperinin peşinde
Transfer kulisi: Galatasaray, Real Madrid'in stoperinin peşinde
Sputnik Türkiye
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger ile ilgilendiği öne sürüldü. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T07:45+0300
2025-12-29T07:45+0300
2025-12-29T07:45+0300
spor
galatasaray
real madrid
antonio rüdiger
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102310692_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_aebb78c95c7b434eb17fda9e45216d52.jpg
Son transfer kulislerine göre, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı ekibin, İspanyol devinin tecrübeli savunmacısını kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İspanya merkezli günlük spor gazetesi AS’ta yer alan habere göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuya talip olan kulüpler arasında yer alıyor.Haberde, Galatasaray’ın yanı sıra Alman stoperle ilgilenen kulüpler arasında Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal’in de bulunduğu aktarıldı.Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Antonio Rüdiger’in, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadığı belirtildi.Transfermarkt sitesine göre Rüdiger'in piyasa değeri 12 milyon euro.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ali-koc-sadettin-sarani-ziyaret-etti-fenerbahceden-ilk-aciklama-1102278938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102310692_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6a484c4428f3fae63959480855810204.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, real madrid, antonio rüdiger
galatasaray, real madrid, antonio rüdiger
Transfer kulisi: Galatasaray, Real Madrid'in stoperinin peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger ile ilgilendiği öne sürüldü.
Son transfer kulislerine göre, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı ekibin, İspanyol devinin tecrübeli savunmacısını kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İspanya merkezli günlük spor gazetesi AS’ta yer alan habere göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuya talip olan kulüpler arasında yer alıyor.
Haberde, Galatasaray’ın yanı sıra Alman stoperle ilgilenen kulüpler arasında Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal’in de bulunduğu aktarıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Antonio Rüdiger’in, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadığı belirtildi.
Transfermarkt sitesine göre Rüdiger'in piyasa değeri 12 milyon euro.