https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/transfer-kulisi-galatasaray-real-madridin-stoperinin-pesinde-1102310849.html

Transfer kulisi: Galatasaray, Real Madrid'in stoperinin peşinde

Transfer kulisi: Galatasaray, Real Madrid'in stoperinin peşinde

Sputnik Türkiye

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger ile ilgilendiği öne sürüldü. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T07:45+0300

2025-12-29T07:45+0300

2025-12-29T07:45+0300

spor

galatasaray

real madrid

antonio rüdiger

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102310692_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_aebb78c95c7b434eb17fda9e45216d52.jpg

Son transfer kulislerine göre, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı ekibin, İspanyol devinin tecrübeli savunmacısını kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İspanya merkezli günlük spor gazetesi AS’ta yer alan habere göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuya talip olan kulüpler arasında yer alıyor.Haberde, Galatasaray’ın yanı sıra Alman stoperle ilgilenen kulüpler arasında Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal’in de bulunduğu aktarıldı.Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Antonio Rüdiger’in, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadığı belirtildi.Transfermarkt sitesine göre Rüdiger'in piyasa değeri 12 milyon euro.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ali-koc-sadettin-sarani-ziyaret-etti-fenerbahceden-ilk-aciklama-1102278938.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, real madrid, antonio rüdiger