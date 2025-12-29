Türkiye
Transfer kulisi: Galatasaray, Real Madrid'in stoperinin peşinde
Transfer kulisi: Galatasaray, Real Madrid'in stoperinin peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger ile ilgilendiği öne sürüldü. 29.12.2025
07:45 29.12.2025
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger ile ilgilendiği öne sürüldü.
Son transfer kulislerine göre, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı ekibin, İspanyol devinin tecrübeli savunmacısını kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İspanya merkezli günlük spor gazetesi AS’ta yer alan habere göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuya talip olan kulüpler arasında yer alıyor.
Haberde, Galatasaray’ın yanı sıra Alman stoperle ilgilenen kulüpler arasında Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal’in de bulunduğu aktarıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Antonio Rüdiger’in, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadığı belirtildi.
Transfermarkt sitesine göre Rüdiger'in piyasa değeri 12 milyon euro.
