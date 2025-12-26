https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ali-koc-sadettin-sarani-ziyaret-etti-fenerbahceden-ilk-aciklama-1102278938.html

Ali Koç, Sadettin Saran'ı ziyaret etti: Fenerbahçe'den ilk açıklama

Ali Koç, Sadettin Saran'ı ziyaret etti: Fenerbahçe'den ilk açıklama

Gözaltına alınan ardından serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan destek ziyareti geldi. 26.12.2025

Ali Koç'un Sadettin Saran'ı ziyareti sonrası Fenerbahçe, kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kulüp, Başkan Sadettin Saran’a, eski başkan Ali Koç’un gerçekleştirdiği ziyaretin tamamen nezaket çerçevesinde olduğunu bildirdi.Açıklamada, söz konusu buluşmada Fenerbahçe’nin bugünü ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulanarak, bunun dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi istendi.Fenerbahçe yönetimi, ziyaretin herhangi bir farklı gündem taşımadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

