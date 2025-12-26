https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ali-koc-sadettin-sarani-ziyaret-etti-fenerbahceden-ilk-aciklama-1102278938.html
Ali Koç, Sadettin Saran'ı ziyaret etti: Fenerbahçe'den ilk açıklama
Gözaltına alınan ardından serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan destek ziyareti geldi.
Gözaltına alınan ardından serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan destek ziyareti geldi. Fenerbahçe, ziyaretin kulübün bugünü ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişi olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Ali Koç'un Sadettin Saran'ı ziyareti sonrası Fenerbahçe, kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Kulüp, Başkan Sadettin Saran’a, eski başkan Ali Koç’un gerçekleştirdiği ziyaretin tamamen nezaket çerçevesinde olduğunu bildirdi.
Açıklamada, söz konusu buluşmada Fenerbahçe’nin bugünü ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulanarak, bunun dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi istendi.
Fenerbahçe yönetimi, ziyaretin herhangi bir farklı gündem taşımadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.