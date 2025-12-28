Türkiye
Dünya haritası
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/suriyede-federasyon-talebiyle-gosteriler-olu-ve-yaralilar-var-1102305497.html
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler: Ölü ve yaralılar var
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus illerinde federasyon talebiyle gösteriler düzenlendi. En az 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, yaralı... 28.12.2025
2025-12-28T16:49+0300
2025-12-28T16:49+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305340_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_da6e2db6b731561332c3ce30f957a63a.jpg
Merkezi Lazkiye ilinde olan, Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi'nin Başkanı Gazal Gazal'ın ‘siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı’ talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından, Suriye'nin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı.Lazkiye ilinin çeşitli noktalarında binlerce kişi toplandı.Suriye yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebiyle ilgili sloganlar atıldı.Suriye resmi kaynakları Lazkiye ve Ceble bölgelerinde 'bazı göstericilerin, tedbirler alan güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdığını' söyledi.1 güvenlik görevlisi ölü, 2 yaralıLazkiye İl Emniyet Müdürü, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Ezheri Kavşağı'nda Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen protestolar sırasında silahlı kişilerin havaya ateş açtığını, iç güvenlik birimlerinin olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtti.Öte yandan SANA muhabirine göre, Lazkiye'de devrik rejim yandaşlarının düzenlediği silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de gerginliğin yaşandığı noktalara takviye birlikler sevk etti.Tartus Valiliği de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Banyas ilçesi kırsalında kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen 'el bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını' kaydetti. AA'nın haberine göre Gazal Gazal, Humus kentinde IŞİD’in, Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yapmıştı.Lazkiye’deki çatışmalarda, hem sivillerin hem de güvenlik güçlerinin saflarında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.Gazal, açıklamada, yaşananların "Yahudi halkına karşı uygulanan Nazizmin bir örneği" olduğunu iddia ederek, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler: Ölü ve yaralılar var

16:49 28.12.2025
© AP Photo / Omar AlbamSuriye'de federasyon talebiyle gösteriler
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler
© AP Photo / Omar Albam
Abone ol
Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus illerinde federasyon talebiyle gösteriler düzenlendi. En az 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, yaralı güvenlik görevlileri olduğu da bildirildi.
Merkezi Lazkiye ilinde olan, Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi'nin Başkanı Gazal Gazal'ın ‘siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı’ talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından, Suriye'nin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı.
Lazkiye ilinin çeşitli noktalarında binlerce kişi toplandı.
Suriye yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebiyle ilgili sloganlar atıldı.
Suriye resmi kaynakları Lazkiye ve Ceble bölgelerinde 'bazı göstericilerin, tedbirler alan güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdığını' söyledi.

1 güvenlik görevlisi ölü, 2 yaralı

Lazkiye İl Emniyet Müdürü, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Ezheri Kavşağı'nda Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen protestolar sırasında silahlı kişilerin havaya ateş açtığını, iç güvenlik birimlerinin olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtti.
Öte yandan SANA muhabirine göre, Lazkiye'de devrik rejim yandaşlarının düzenlediği silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de gerginliğin yaşandığı noktalara takviye birlikler sevk etti.
Tartus Valiliği de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Banyas ilçesi kırsalında kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen 'el bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını' kaydetti.
AA'nın haberine göre Gazal Gazal, Humus kentinde IŞİD’in, Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yapmıştı.
Lazkiye’deki çatışmalarda, hem sivillerin hem de güvenlik güçlerinin saflarında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Gazal, açıklamada, yaşananların "Yahudi halkına karşı uygulanan Nazizmin bir örneği" olduğunu iddia ederek, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.
