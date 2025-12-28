https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/suriyede-federasyon-talebiyle-gosteriler-olu-ve-yaralilar-var-1102305497.html

Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus illerinde federasyon talebiyle gösteriler düzenlendi. En az 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, yaralı... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Merkezi Lazkiye ilinde olan, Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi'nin Başkanı Gazal Gazal'ın ‘siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı’ talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından, Suriye'nin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı.Lazkiye ilinin çeşitli noktalarında binlerce kişi toplandı.Suriye yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebiyle ilgili sloganlar atıldı.Suriye resmi kaynakları Lazkiye ve Ceble bölgelerinde 'bazı göstericilerin, tedbirler alan güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdığını' söyledi.1 güvenlik görevlisi ölü, 2 yaralıLazkiye İl Emniyet Müdürü, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Ezheri Kavşağı'nda Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen protestolar sırasında silahlı kişilerin havaya ateş açtığını, iç güvenlik birimlerinin olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtti.Öte yandan SANA muhabirine göre, Lazkiye'de devrik rejim yandaşlarının düzenlediği silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de gerginliğin yaşandığı noktalara takviye birlikler sevk etti.Tartus Valiliği de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Banyas ilçesi kırsalında kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen 'el bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını' kaydetti. AA'nın haberine göre Gazal Gazal, Humus kentinde IŞİD’in, Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yapmıştı.Lazkiye’deki çatışmalarda, hem sivillerin hem de güvenlik güçlerinin saflarında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.Gazal, açıklamada, yaşananların "Yahudi halkına karşı uygulanan Nazizmin bir örneği" olduğunu iddia ederek, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

