Sigara içene 24, lazer tutana 164 bin lira ceza: Sivil havacılıkta 2026'da uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sigara içene 24, lazer tutana 164 bin lira ceza: Sivil havacılıkta 2026'da uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sivil havacılık alanındaki ihlallere verilen idari para cezalarında 2026 için yeniden değerleme oranı 25.49 oldu. Yeni yılda uçakta sigara içene 24 bin, uçağa... 29.12.2025
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2026 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırıldı.Sivil havacılık cezaları 2026Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı, bu oranın da yüzde 25,49 olarak tespit edildiği hatırlatıldı."Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 164 bin 613 lira ceza verilecek.Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 164 bin 613 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanacak.1 Ocak'ta başlıyorSöz konusu cezalar 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.
09:25 29.12.2025 (güncellendi: 09:27 29.12.2025)
Sivil havacılık alanındaki ihlallere verilen idari para cezalarında 2026 için yeniden değerleme oranı 25.49 oldu. Yeni yılda uçakta sigara içene 24 bin, uçağa lazer tutana 164 bin lira ceza uygulanacak. Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilota da 164 bin lira ceza var.
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2026 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırıldı.

Sivil havacılık cezaları 2026

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı, bu oranın da yüzde 25,49 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.
Buna göre Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 9 bin 31 lira ile 903 bin 88 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.
"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 164 bin 613 lira ceza verilecek.
Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 164 bin 613 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanacak.

1 Ocak'ta başlıyor

Söz konusu cezalar 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.
