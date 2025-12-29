Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/otomobil-sulama-kanalina-dustu-4-kisiyi-kurtarma-calismasi-baslatildi-1102318772.html
Otomobil sulama kanalına düştü: 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı
Şanlıurfa'da bir otomobil sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 4 kişiyi için kurtarma çalışması başlatıldı.
2025-12-29T11:43+0300
2025-12-29T12:09+0300
11:43 29.12.2025 (güncellendi: 12:09 29.12.2025)
Şanlıurfa'da bir otomobil sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 4 kişiyi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Şanlıurfa Harran'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Araçta 4 kişi aranıyor

Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

3'ü çocuk

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada sulama kanalına düşen otomobilde 6 kişinin bulunduğu, düştükten kısa süre sonra araçtaki 2 kişinin kendi imkanıyla sudan çıktığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Araç içerisinde bulunan H.G (42) isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var
27 Aralık, 17:51
