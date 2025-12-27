https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/esenyurtta-servis-minibusu-devrildi-yarali-yolcular-hastaneye-kaldirildi-1102291811.html
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var
İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, servis midibüsü yol kenarındaki alana devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen servis midibüsü, Esenyurt'ta yol kenarındaki alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor. İki kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.