Netanyahu, endişeler gölgesinde Trump’la görüşecek: Gazze, Suriye, Lübnan gündemde

İsrail Başbakanı, İsrail’in bölgede yeni askeri operasyonlar başlatabileceğine dair artan endişeler sürerken, ABD Başkanı ile görüşmek üzere ABD’ye gidiyor. İkilinin bu akşam bir araya gelmesi bekleniyor.

Benjamin Netanyahu, pazar günü İsrail’den ayrıldı. Bu ziyaret, İsrail Başbakanı’nın bu yıl Donald Trump’la görüşmek için ABD’ye yaptığı beşinci ziyaret olacak.Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin, ekim ayında yürürlüğe giren Gazze ateşkesi olması bekleniyor. Ateşkesin ilk aşamasına ilişkin maddelerin büyük bölümü hayata geçirilmiş olsa da, Trump’ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının uygulanması ciddi zorluklarla karşı karşıya.İlk aşamada İsrail güçleri yeni pozisyonlara çekilirken, Hamas hayatta olan tüm rehineleri ve ölen rehinelerin tamamına yakınını serbest bıraktı. Ancak ikinci aşamaya geçiş belirsizliğini koruyor.‘Lübnan ve İran’a yönelik saldırı’ endişeleriBu süreçte Ortadoğu kaynaklarında İsrail’in, bir yılı aşkın süredir yürürlükte olan ateşkesi bozarak Lübnan’da Hizbullah’a karşı yeni operasyonlar başlatabileceği ya da son aylarda balistik füze üretimini hızlandırmakla suçladığı İran’a yönelik saldırılara yönelebileceği endişeleri dile getiriliyor.Hamas’la dolaylı müzakerelerde yer almış olan ve barış inşası komisyonunun eş başkanı Gershon Baskin, ingiliz basınına Netanyahu’nun ziyaretinin zamanlamasının Gazze açısından ‘son derece önemli’ olduğunu söyledi. Baskin, “Birinci aşama fiilen sona erdi. Hamas’ın bulmakta zorlandığı bir İsrailli ölü rehine kaldı” dedi ve ekledi:İnsani kriz derinleşerek sürüyorSavaş boyunca Gazze’de çoğu sivil olmak üzere 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2.3 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi. Ekim ayındaki ateşkesten bu yana ise yaklaşık 400 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgedeki ağır yaşam koşulları sürerken, son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar ve soğuk hava, yıkılmış altyapı ve konutlar nedeniyle insani krizi daha da derinleştirdi.Suriye de gündemde olacakÖte yandan İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması sağlanmasına yönelik girişimlerin de ilerleme kaydetmediği ve bu konunun da Mar-a-Lago’daki görüşmede gündeme geleceği İsrail basınına yansıdı. İsrailli yetkililer ayrıca, 2024 ateşkesi doğrultusunda Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik daha etkili adımlar atılması çağrısını yineliyor.Netanyahu’nun ayrıca, savunma alanında büyük ölçüde ABD’ye bağımlı olan İsrail’in, bölgesel rakiplerine karşı askeri ve teknolojik üstünlüğünü koruması gerektiği konusunda Trump’ı 'ikna etmeye çalışması' bekleniyor.

