İçişleri Bakanlığı tek tek saydı, yoğun kar beklenen iller hangileri? İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?

İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğukları yurdun büyük bölümünü beyaz örtüyle kapladı. İç ve doğu kesimlerde etkili olan kar yağışı yeni haftada kıyı... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan dondurucu soğuklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Yılbaşında hava nasıl olacak?Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşmeye devam edecek, bazı bölgelerde halihazırda 1 metreyi bulan kuvvetli kar yağışı kıyı Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak.İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu nasıl?Şiddetli soğukların etkisini hissettirdiği İstanbul'un yeni haftada mevsimin ilk karını görmesi bekleniyor. Yılın son günü Kocaeli'ne kadar ulaşan kar yağışı 2026'nın ilk günü olan perşembe İstanbul'u etkisi altına alacak.İstanbul eksileri görecekKentte eksi 1 dereceye kadar düşecek hava sıcaklığıyla birlikte 1 Ocak Perşembe günü beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.Bakanlık uyardı: Kuvvetli geliyorİçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van’da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının görülebileceği belirtildi.Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman’ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini istedi.28 Aralık hava durumuMarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bursa °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇanakkale °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıİstanbul °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurluKırklareli °C, 5°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlıDenizli °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİzmir °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurluMuğla °C, 9°CParçalı ve çok bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Adana °C, 14°CParçalı ve çok bulutluAntalya °C, 14°CParçalı ve çok bulutluHatay °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıIsparta °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Ankara °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıEskişehir °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKayseri °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKonya °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Bolu °C, 1°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıDüzce °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSinop °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluZonguldak °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Amasya °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıRize °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurluSamsun °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluTrabzon °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurluDoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Erzurum °C, -8°CÇok bulutluKars °C, -7°CÇok bulutluMalatya °C, 2°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıVan °C, -1°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batman ve Mardin hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Batman °C, 6°CParçalı ve çok bulutluDiyarbakır °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıGaziantep °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıMardin °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

