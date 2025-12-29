Türkiye
Putin, Genelkurmay Başkanı ve komutanlarla harekat toplantısı yapıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/meteoroloji-uyardi-marmarada-kuvvetli-firtina-etkili-olacak-1102332328.html
Meteoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli fırtına etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli fırtına etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T15:10+0300
2025-12-29T15:10+0300
yaşam
marmara denizi
meteoroloji
fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055276746_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bb362340e6e496c4a9925b78d9f80e69.jpg
Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-istanbula-kar-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1102205532.html
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055276746_135:0:615:360_1920x0_80_0_0_3e97b1154900b1f03b173223bead8495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji uyardı: marmara'da kuvvetli fırtına etkili olacak
meteoroloji uyardı: marmara'da kuvvetli fırtına etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli fırtına etkili olacak

15:10 29.12.2025
© AAİstanbul, fırtına, deniz
İstanbul, fırtına, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
25 Aralık, 09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала