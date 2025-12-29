https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/meteoroloji-uyardi-marmarada-kuvvetli-firtina-etkili-olacak-1102332328.html

Meteoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra...

Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

