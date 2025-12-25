https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-istanbula-kar-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1102205532.html

Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için kar uyarısı yaptı. Tahminlere göre 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yükseklerinde karla karışık yağmur, 29 Aralık... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T09:36+0300

2025-12-25T09:36+0300

2025-12-25T09:36+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇stanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

kar

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53b5d920c77fa60a6a217c46e94308fc.jpg

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.Kar, cumartesi yükseklerde başlayacakAçıklamaya göre, bölgenin doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da cuma günü yağışların aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde seyredecek yağışların, Cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.Pazartesi günü il geneline yayılacakMeteoroloji tahminlerine göre, 29 Aralık Pazartesi günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Yeni yılın ilk günlerinde de bölge genelinde yağışlı havanın süreceği, düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar görüleceği öngörülüyor.İstanbul’da sıcaklık 0 dereceye kadar düşecekMevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.26 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul’da 0, Edirne ve Kırklareli’nde -3, Tekirdağ ve Kocaeli’nde -1, Sakarya’da -2, Yalova’da 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Buzlanma ve zirai don uyarısıYetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskinin artacağı da vurgulandı.AKOM: Pazar gününe dikkatAKOM’dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:“Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-sicaklik-0-dereceye-kadar-dusecek-1102200794.html

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı, istanbul’a kar geliyor, meteoroloji istanbul uyarı, akom istanbul uyarı, istanbul’da kar ne zaman yağacak, istanbul kar tahmini, istanbul’da sıcaklık 0 derece, marmara hava durumu, istanbul karla karışık yağmur, 29 aralık istanbul kar, 27 aralık istanbul hava durumu, yeni yıl öncesi istanbul hava durumu, istanbul haftalık hava tahmini, akom kar uyarısı, meteoroloji kar uyarısı