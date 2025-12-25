Türkiye
Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
09:36 25.12.2025
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için kar uyarısı yaptı. Tahminlere göre 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yükseklerinde karla karışık yağmur, 29 Aralık Pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşmesi, İstanbul’da 0 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Kar, cumartesi yükseklerde başlayacak

Açıklamaya göre, bölgenin doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da cuma günü yağışların aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde seyredecek yağışların, Cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü il geneline yayılacak

Meteoroloji tahminlerine göre, 29 Aralık Pazartesi günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Yeni yılın ilk günlerinde de bölge genelinde yağışlı havanın süreceği, düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar görüleceği öngörülüyor.

İstanbul’da sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.
26 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul’da 0, Edirne ve Kırklareli’nde -3, Tekirdağ ve Kocaeli’nde -1, Sakarya’da -2, Yalova’da 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Buzlanma ve zirai don uyarısı

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskinin artacağı da vurgulandı.

AKOM: Pazar gününe dikkat

AKOM’dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.”
TÜRKİYE
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek
01:59
