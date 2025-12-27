https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/hanehalkinin-12-ay-sonrasi-yillik-tuketici-enflasyonu-beklentileri-belli-oldu-1102280423.html

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı.Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.14 puan azalarak yüzde 23.35 seviyesine, reel sektör için 0.90 puan azalarak yüzde 34.80 seviyesine, hanehalkı için 1.34 puan azalarak yüzde 50.90 seviyesine geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0.30 puan azalarak yüzde 24.53 seviyesinde gerçekleşti.

