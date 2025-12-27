Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/hanehalkinin-12-ay-sonrasi-yillik-tuketici-enflasyonu-beklentileri-belli-oldu-1102280423.html
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T04:08+0300
2025-12-27T04:08+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türkiye cumhuriyet merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/06/1067880333_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_57c3f6bdfc29734345e451f10248c6b7.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı.Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.14 puan azalarak yüzde 23.35 seviyesine, reel sektör için 0.90 puan azalarak yüzde 34.80 seviyesine, hanehalkı için 1.34 puan azalarak yüzde 50.90 seviyesine geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0.30 puan azalarak yüzde 24.53 seviyesinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/luksemburg-buyukelciligine-atama-turkiyenin-ab-temsilcisi-de-degisti-1102280149.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/06/1067880333_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_9318bac50c0363a9aa3a57c4c98127ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu

04:08 27.12.2025
© AFP 2023Fransa - market - enflasyon
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
© AFP 2023
Abone ol
Merkez Bankası, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini raporladı. Buna göre, hanehalkı Aralık ayında, bir önceki aya göre enflasyon beklentisini 1.34 puan azalttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı.
Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.14 puan azalarak yüzde 23.35 seviyesine, reel sektör için 0.90 puan azalarak yüzde 34.80 seviyesine, hanehalkı için 1.34 puan azalarak yüzde 50.90 seviyesine geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0.30 puan azalarak yüzde 24.53 seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyona İlişkin Beklentiler

(%)

Piyasa Katılımcıları 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi

Reel Sektör 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi

Hanehalkı 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi

Enflasyonun Düşeceğini Bekleyen Hanehalkı Oranı*

Aralık 2024

27,07

47,60

63,14

26,33

Kasım 2025

23,49

35,70

52,24

24,83

Aralık 2025

23,35

34,80

50,90

24,53

Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
TÜRKİYE
Karadağ ve Lüksemburg Büyükelçiliğine atama: Türkiye'nin AB temsilcisi de değişti
02:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала