27.12.2025
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/luksemburg-buyukelciligine-atama-turkiyenin-ab-temsilcisi-de-degisti-1102280149.html
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu
Merkez Bankası, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini raporladı. Buna göre, hanehalkı Aralık ayında, bir önceki aya göre enflasyon beklentisini 1.34 puan azalttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı.
Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.14 puan azalarak yüzde 23.35 seviyesine, reel sektör için 0.90 puan azalarak yüzde 34.80 seviyesine, hanehalkı için 1.34 puan azalarak yüzde 50.90 seviyesine geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0.30 puan azalarak yüzde 24.53 seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyona İlişkin Beklentiler
(%)
Piyasa Katılımcıları 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
Reel Sektör 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
Hanehalkı 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
Enflasyonun Düşeceğini Bekleyen Hanehalkı Oranı*
Aralık 2024
27,07
47,60
63,14
26,33
Kasım 2025
23,49
35,70
52,24
24,83
Aralık 2025
23,35
34,80
50,90
24,53