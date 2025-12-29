https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/meksikada-yolcu-treni-faciasi-13-olu-98-yarali-1102317559.html
Meksika’da yolcu treni faciası: 13 ölü, 98 yaralı
Meksika’da yolcu treni faciası: 13 ölü, 98 yaralı
Sputnik Türkiye
Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde yolcu treninin virajda raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. 241 yolcu ve 9... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T11:28+0300
2025-12-29T11:28+0300
2025-12-29T11:28+0300
claudia sheinbaum
meksika
oaxaca
i̇çişleri bakanlığı
dünya
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089753228_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_29a36332270235986da46964b3f8b536.jpg
Meksika’da meydana gelen kazada, Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarında seyir halindeki bir yolcu treni, henüz belirlenemeyen bir nedenle virajda raydan çıktı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 98 kişi yaralandı.Trende 250 kişi bulunuyorduMeksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar) tarafından yapılan açıklamaya göre, tren kazası sırasında araçta 241 yolcu ve 9 mürettebat bulunuyordu. Yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.Geniş çaplı arama kurtarma operasyonuKaza sonrası başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve 1 insansız hava aracı (İHA) katıldı. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.'Olay tüm yönleriyle aydınlatılacak'Semar açıklamasında, “Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.Sheinbaum’dan talimat: Ailelerle yakından ilgileninMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı İnsan Hakları Müsteşarı’na olay yerine giderek mağdur ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.Kamuoyu düzenli bilgilendirilecekSheinbaum, Oaxaca Valisi ve bölgedeki yerel yönetimlere destekleri için teşekkür ederken, kazaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/doktorlar-saskin-ameliyattan-uyandi-akici-ispanyolca-konusmaya-basladi-1102316600.html
meksika
oaxaca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089753228_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_f3f445e2024cd371b9e422dd52bddff5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
claudia sheinbaum, meksika, oaxaca, i̇çişleri bakanlığı, yılsonu2025
claudia sheinbaum, meksika, oaxaca, i̇çişleri bakanlığı, yılsonu2025
Meksika’da yolcu treni faciası: 13 ölü, 98 yaralı
Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde yolcu treninin virajda raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. 241 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu tren kazasının ardından bölgeye yüzlerce personel sevk edilirken, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum olayla ilgili kapsamlı inceleme talimatı verdi.
Meksika’da meydana gelen kazada, Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarında seyir halindeki bir yolcu treni, henüz belirlenemeyen bir nedenle virajda raydan çıktı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 98 kişi yaralandı.
Trende 250 kişi bulunuyordu
Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar) tarafından yapılan açıklamaya göre, tren kazası sırasında araçta 241 yolcu ve 9 mürettebat bulunuyordu. Yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.
Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu
Kaza sonrası başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve 1 insansız hava aracı (İHA) katıldı. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
'Olay tüm yönleriyle aydınlatılacak'
Semar açıklamasında, “Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.
Sheinbaum’dan talimat: Ailelerle yakından ilgilenin
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı İnsan Hakları Müsteşarı’na olay yerine giderek mağdur ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.
Kamuoyu düzenli bilgilendirilecek
Sheinbaum, Oaxaca Valisi ve bölgedeki yerel yönetimlere destekleri için teşekkür ederken, kazaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.