Meksika'da yolcu treni faciası: 13 ölü, 98 yaralı
Meksika’da yolcu treni faciası: 13 ölü, 98 yaralı
Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde yolcu treninin virajda raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. 241 yolcu ve 9... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
Meksika’da meydana gelen kazada, Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarında seyir halindeki bir yolcu treni, henüz belirlenemeyen bir nedenle virajda raydan çıktı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 98 kişi yaralandı.Trende 250 kişi bulunuyorduMeksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar) tarafından yapılan açıklamaya göre, tren kazası sırasında araçta 241 yolcu ve 9 mürettebat bulunuyordu. Yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.Geniş çaplı arama kurtarma operasyonuKaza sonrası başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve 1 insansız hava aracı (İHA) katıldı. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.'Olay tüm yönleriyle aydınlatılacak'Semar açıklamasında, “Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.Sheinbaum’dan talimat: Ailelerle yakından ilgileninMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı İnsan Hakları Müsteşarı’na olay yerine giderek mağdur ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.Kamuoyu düzenli bilgilendirilecekSheinbaum, Oaxaca Valisi ve bölgedeki yerel yönetimlere destekleri için teşekkür ederken, kazaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.
Meksika'da yolcu treni faciası: 13 ölü, 98 yaralı

11:28 29.12.2025
Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde yolcu treninin virajda raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. 241 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu tren kazasının ardından bölgeye yüzlerce personel sevk edilirken, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum olayla ilgili kapsamlı inceleme talimatı verdi.
Meksika’da meydana gelen kazada, Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarında seyir halindeki bir yolcu treni, henüz belirlenemeyen bir nedenle virajda raydan çıktı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 98 kişi yaralandı.

Trende 250 kişi bulunuyordu

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar) tarafından yapılan açıklamaya göre, tren kazası sırasında araçta 241 yolcu ve 9 mürettebat bulunuyordu. Yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.

Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu

Kaza sonrası başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve 1 insansız hava aracı (İHA) katıldı. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

'Olay tüm yönleriyle aydınlatılacak'

Semar açıklamasında, “Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sheinbaum’dan talimat: Ailelerle yakından ilgilenin

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı İnsan Hakları Müsteşarı’na olay yerine giderek mağdur ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.

Kamuoyu düzenli bilgilendirilecek

Sheinbaum, Oaxaca Valisi ve bölgedeki yerel yönetimlere destekleri için teşekkür ederken, kazaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.
