Doktorlar şaşkın: Ameliyattan uyandı, akıcı İspanyolca konuşmaya başladı

ABD’de yaşayan üç çocuk babası Stephen Chase, geçirdiği ameliyatın ardından anesteziden uyanır uyanmaz akıcı İspanyolca konuşmaya başladı. Daha önce yalnızca... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Salt Lake City kenti yakınlarında yaşayan Stephen Chase, 19 yaşındayken futbol kaynaklı diz sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Anesteziden uyandıktan dakikalar sonra hemşirelerle tam cümlelerle İspanyolca konuşmaya başlayan Chase, yaklaşık 20 dakika boyunca İngilizceye dönmedi.“Okulda pek dikkat etmezdim”Chase, ameliyat öncesinde İspanyolcayı yalnızca birkaç kalıp ve 1’den 10’a kadar sayacak kadar bildiğini, okulda derse pek odaklanmadığını söyledi. Buna rağmen, uyanır uyanmaz dili akıcı biçimde kullanabildiğini belirten Chase, yaşadıklarına kendisinin de şaşırdığını ifade etti.Aynı durum sonraki ameliyatlarda da tekrarlandı33 yaşındaki Chase’in anlattığına göre, sonraki yıllarda geçirdiği spor yaralanmaları ve son olarak bir septoplasti ameliyatı sonrasında da benzer tablo ortaya çıktı. Hemşirelerin “Nasıl hissediyorsun?” ve “Ağrın var mı?” gibi sorularını ana dili seviyesinde İspanyolca yanıtladığını aktaran Chase, yaklaşık bir saat içinde bu durumun kendiliğinden geçtiğini söyledi.Çevresel maruziyet etkisiChase, çocukluğunda İspanyolca konuşan topluluklarla iç içe büyüdüğünü, dili sürekli duymasına rağmen anlamadığını belirterek, beynin farkında olmadan bu bilgileri depolamış olabileceğini dile getirdi.Şili deneyimi ve günlük hayata yansımasıİlk ameliyattan sonra iki yıl boyunca Şili’de kilisesi adına görev yapan Chase, ameliyatlar sonrası ortaya çıkan bu yeteneğini zaman zaman pratikte de kullandı. Ancak artık sağlık personelini önceden bilgilendirdiğini; aksi halde yerli konuşmacı sanılabildiğini söylüyor.Uzmanlara göre: Yabancı Dil Sendromu (FLS)ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi’ne göre US National Library of Medicine, Yabancı Dil Sendromu (FLS) nadir görülen bir nörolojik durum. Kişinin ana dilini geçici olarak bırakıp ikinci bir dile istemsiz biçimde yönelmesi ile karakterize ediliyor. FLS; anestezi, beyin travması, inme, beyin tümörleri ya da psikolojik stres sonrasında ortaya çıkabiliyor.

