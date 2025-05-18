https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bakanliktan-ozel-okullara-yonelik-denetim-403-ogrencinin-diplomasi-398-ogrencinin-sinif-gecme-1096321219.html

Bakanlıktan özel okullara yönelik denetim: 403 öğrencinin diploması, 398 öğrencinin sınıf geçme işlemi iptal edildi

Bakanlıktan özel okullara yönelik denetim: 403 öğrencinin diploması, 398 öğrencinin sınıf geçme işlemi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullardaki diploma süreci ve 'hayali notlara' yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 403 öğrencinin diplomasını, 398 öğrencinin... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T18:19+0300

2025-05-18T18:19+0300

2025-05-18T18:20+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

haberler

özel okul

diploma

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Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) özel okullara yönelik geçen eğitim öğretim yılında yapılan denetimler sonucunda, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verildiğini belirterek okula tam devam etmediği belirlenen 403 öğrencinin diplomasını, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemininin iptalini sağladı.Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelinde özel okullardaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin kapsamlı denetimler yaptı.Denetimlerde, bu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığının belirlendiği ifade edildi.Çeşitli sebeplerden toplam 403 öğrencinin diploması iptal edildiBu kapsamda, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamaması ve okula kayıt esnasında sunduğu denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almaması sebebiyle 120 öğrenci, okula devam etmedikleri halde mezun edilen 50öğrenci, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verilmesi sebebiyle 101 ve 12'nci sınıfı okumadığı halde mezun edildiği belirlenen 132 olmak üzere toplam 403 öğrencinin diploması iptal edildi.398 öğrencinin sınır geçme işlemi iptal edildiAyrıca denetimlerde, ortaöğretim kademesinde 282, ortaokul kademesinde 116 öğrencinin okula tam devam etmedikleri halde idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği ve sınavlara katılmadıkları halde gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı saptandı.Bu nedenle de sınıf geçme işlemleri iptal edilen 398 öğrenci, bir önceki sınıf seviyesine geri alındı.6 özel okulun ruhsatı iptal edildiAyrıca bakanlığın açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı hayalet sınıf kuran özel okullara ilişkin de denetimler de yaptığı bildirildi.Bu kapsamda, mevzuata aykırı fiilin işlendiği 6 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bahceli-bolucu-teror-orgutu-pkknin-fesih-kararini-ilan-etmesiyle-yeni-bir-asamaya-gecilmistir-1096320499.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), haberler, özel okul, diploma