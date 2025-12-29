https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/mantar-toplamaya-gitti-cansiz-bedeni-ormanlik-alanda-bulundu-1102313591.html
Mantar toplamaya gitti, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Mantar toplamaya gitti, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Finike ilçesinde, mantar toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık’ın cansız bedeni... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T09:55+0300
2025-12-29T09:55+0300
2025-12-29T09:55+0300
türki̇ye
mantar
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102313641_0:45:864:531_1920x0_80_0_0_803c51295d05fd0cc65e5823737e7bd9.jpg
Antalya’nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi’nde, Ramazan Karabıyık’ın (55) mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.Dron destekli arama çalışması yapıldıİhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen arama çalışmaları, dron yardımıyla genişletildi.Cansız bedeni ormanlık alanda bulunduEkipler, yapılan aramaların ardından ormanlık alanda Karabıyık’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/budoya-hava-engeli-bazi-seferler-iptal-edildi-1102313135.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102313641_48:0:816:576_1920x0_80_0_0_53ac84ef893b7416f7cdb001831f1d0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mantar, antalya
Mantar toplamaya gitti, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Antalya’nın Finike ilçesinde, mantar toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık’ın cansız bedeni bulundu.
Antalya’nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi’nde, Ramazan Karabıyık’ın (55) mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
Dron destekli arama çalışması yapıldı
İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen arama çalışmaları, dron yardımıyla genişletildi.
Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ekipler, yapılan aramaların ardından ormanlık alanda Karabıyık’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.