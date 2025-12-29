https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/mantar-toplamaya-gitti-cansiz-bedeni-ormanlik-alanda-bulundu-1102313591.html

Mantar toplamaya gitti, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde, mantar toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık'ın cansız bedeni... 29.12.2025

Antalya’nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi’nde, Ramazan Karabıyık’ın (55) mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.Dron destekli arama çalışması yapıldıİhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen arama çalışmaları, dron yardımıyla genişletildi.Cansız bedeni ormanlık alanda bulunduEkipler, yapılan aramaların ardından ormanlık alanda Karabıyık’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

