BUDO'ya hava engeli: Bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. Mudanya–İstanbul ve Armutlu hatlarını... 29.12.2025
BUDO, resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruyla, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. İptaller, Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.İptal edilen seferler açıklandıDuyuruya göre,Aynı gerekçeyle,Sabah erken saatlerde de iptaller vardıBUDO'nun 07.00 ve 08.00 saatlerinde yapılması planlanan 2 seferinin de daha önce aynı nedenle iptal edildiği hatırlatıldı. Böylece bugün iptal edilen sefer sayısı 8'e yükseldi.Yolculara uyarıYetkililer, sefer yapacak yolcuların BUDO'nun internet sitesi ve resmi duyurularını takip etmeleri, hava koşullarına bağlı gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.
BUDO, resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruyla, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. İptaller, Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler açıklandı
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
,
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
seferleri iptal edildi.
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
,
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
,
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
,
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
seferleri de yapılamayacak.
Sabah erken saatlerde de iptaller vardı
BUDO’nun 07.00 ve 08.00 saatlerinde yapılması planlanan 2 seferinin de daha önce aynı nedenle iptal edildiği hatırlatıldı. Böylece bugün iptal edilen sefer sayısı 8’e yükseldi.
Yetkililer, sefer yapacak yolcuların BUDO’nun internet sitesi ve resmi duyurularını takip etmeleri, hava koşullarına bağlı gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.