Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/budoya-hava-engeli-bazi-seferler-iptal-edildi-1102313135.html
BUDO'ya hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
BUDO'ya hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. Mudanya–İstanbul ve Armutlu hatlarını... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T09:46+0300
2025-12-29T09:46+0300
türki̇ye
budo
bursa deniz otobüsleri (budo)
hava
sefer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_893142cd17f1c32881763f3fb8b0fc3c.jpg
BUDO, resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruyla, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. İptaller, Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.İptal edilen seferler açıklandıDuyuruya göre,Aynı gerekçeyle,Sabah erken saatlerde de iptaller vardıBUDO’nun 07.00 ve 08.00 saatlerinde yapılması planlanan 2 seferinin de daha önce aynı nedenle iptal edildiği hatırlatıldı. Böylece bugün iptal edilen sefer sayısı 8’e yükseldi.Yolculara uyarıYetkililer, sefer yapacak yolcuların BUDO’nun internet sitesi ve resmi duyurularını takip etmeleri, hava koşullarına bağlı gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/valilikler-duyurdu-29-aralik-pazartesi-okullarin-tatil-edildigi-il-ve-ilceler-1102311737.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5fc7d4336d3b1e000ff74a8b155c592f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), hava, sefer
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), hava, sefer

BUDO'ya hava engeli: Bazı seferler iptal edildi

09:46 29.12.2025
© AA / İlhan AtabeyBUDO, Bursa Deniz Otobüsleri
BUDO, Bursa Deniz Otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© AA / İlhan Atabey
Abone ol
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. Mudanya–İstanbul ve Armutlu hatlarını kapsayan iptaller, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kötü hava şartları sebebiyle alındı.
BUDO, resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruyla, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. İptaller, Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

İptal edilen seferler açıklandı

Duyuruya göre,
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Aynı gerekçeyle,
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas),
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Sabah erken saatlerde de iptaller vardı

BUDO’nun 07.00 ve 08.00 saatlerinde yapılması planlanan 2 seferinin de daha önce aynı nedenle iptal edildiği hatırlatıldı. Böylece bugün iptal edilen sefer sayısı 8’e yükseldi.

Yolculara uyarı

Yetkililer, sefer yapacak yolcuların BUDO’nun internet sitesi ve resmi duyurularını takip etmeleri, hava koşullarına bağlı gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TÜRKİYE
Valilikler duyurdu: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler
08:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала