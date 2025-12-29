https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/malatyada-buzlanma-sebebiyle-yolda-kayan-arac-baska-araca-carpti-otomobil-once-takla-sonra-1102334325.html

Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı: Otomobil önce takla sonra sürüklendi

Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı: Otomobil önce takla sonra sürüklendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayan bir otomobilin başka bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla... 29.12.2025

Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı. Otomobil önce takla sonra sürüklendi.Tecde Mahallesi'nde ara sokakta bulunan dik yoldan aşağı inerken buzlanma nedeniyle kayan otomobil, yol kenarında bulunan bir otomobile çarptı.Çarpışan otolarÇarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil devrilerek kaydı.Kaza esnasında sokakta yürüyen insanlar da telaşlanarak kaçtı.Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

