Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı: Otomobil önce takla sonra sürüklendi
Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı: Otomobil önce takla sonra sürüklendi
29.12.2025
Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı. Otomobil önce takla sonra sürüklendi.Tecde Mahallesi'nde ara sokakta bulunan dik yoldan aşağı inerken buzlanma nedeniyle kayan otomobil, yol kenarında bulunan bir otomobile çarptı.Çarpışan otolarÇarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil devrilerek kaydı.Kaza esnasında sokakta yürüyen insanlar da telaşlanarak kaçtı.Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
