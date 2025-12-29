Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı. Otomobil önce takla sonra sürüklendi.Tecde Mahallesi'nde ara sokakta bulunan dik yoldan aşağı inerken buzlanma nedeniyle kayan otomobil, yol kenarında bulunan bir otomobile çarptı.Çarpışan otolarÇarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil devrilerek kaydı.Kaza esnasında sokakta yürüyen insanlar da telaşlanarak kaçtı.Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayan bir otomobilin başka bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Malatya'da buzlanma sebebiyle yolda kayan araç başka araca çarptı. Otomobil önce takla sonra sürüklendi.
Tecde Mahallesi'nde ara sokakta bulunan dik yoldan aşağı inerken buzlanma nedeniyle kayan otomobil, yol kenarında bulunan bir otomobile çarptı.

Çarpışan otolar

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil devrilerek kaydı.
Kaza esnasında sokakta yürüyen insanlar da telaşlanarak kaçtı.
Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
