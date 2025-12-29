https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/donbassta-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1102322327.html

Donbass’ta bir yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Donbass’ta bir yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dibrova yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.360 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 152 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 140 uçak tipi İHA’sını imha etti.

