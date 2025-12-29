Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi: Alfabenin son harflerini karıştırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Alfabenin son harflerini karıştırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç kadın, heyecandan alfabenin harflerini şaşırdı. İlk soruda elenen yarışmacıya sunucu Oktay Kaynarca da üzüldü.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı ilk soruda elendi.Yarışmacının ilk soruda karşısına, "A, b, c" diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusu çıktı.Yarışmacı soruya, 'A- D, e, f' cevabını verdi.Doğru yanıtı görünce şok yaşadıDoğru cevabın, 'D- V, y, z' olduğu gören yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı.Heyecanına yenik düşen yarışmacının hem şaşırdı hem de büyük üzüntü yaşadı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca yanlış cevabı duyunca şaşırdı ve "Ben de çok üzüldüm. Biraz heyecanına yenik düştün. Açıkça söylemek istiyorum heyecanına yenik düştü Fulya, soruyu bilmediğinden değil" dedi.Yarışmacı ödül sahibi olamadan yarışmaya veda etti.
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç kadın, heyecandan alfabenin harflerini şaşırdı. İlk soruda elenen yarışmacıya sunucu Oktay Kaynarca da üzüldü.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı ilk soruda elendi.
Yarışmacının ilk soruda karşısına, "A, b, c" diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusu çıktı.
Yarışmacı soruya, 'A- D, e, f' cevabını verdi.

Doğru yanıtı görünce şok yaşadı

Doğru cevabın, 'D- V, y, z' olduğu gören yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı.
Heyecanına yenik düşen yarışmacının hem şaşırdı hem de büyük üzüntü yaşadı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca yanlış cevabı duyunca şaşırdı ve "Ben de çok üzüldüm. Biraz heyecanına yenik düştün. Açıkça söylemek istiyorum heyecanına yenik düştü Fulya, soruyu bilmediğinden değil" dedi.
Yarışmacı ödül sahibi olamadan yarışmaya veda etti.
