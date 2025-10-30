https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/kim-milyoner-olmak-isterde-100-bin-tllik-soru-sosyal-medyayi-ikiye-boldu-1100631425.html
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü
30.10.2025
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü.Yarışmacıya, “Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar.” cümlesinde kaç kelimede yazım yanlışı olduğu soruldu. Şıklarda ise; A: 0, B: 1, C: 2, D: 3 cevapları yer aldı. Dil bilgisi ve yazım kurallarına dair detaylı bir bilgi gerektiren soru, izleyiciler arasında da merak uyandırdı.Yarışma sonrasında kullanıcılar sosyal medya platformlarında (B:1) doğru cevabı tartışırken, pek çok kişi Türkçede sık yapılan yazım hatalarına dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise cevabın (C:2) farklı olduğunu öne sürdü.
21:43 30.10.2025 (güncellendi: 21:51 30.10.2025)
