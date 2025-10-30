Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/kim-milyoner-olmak-isterde-100-bin-tllik-soru-sosyal-medyayi-ikiye-boldu-1100631425.html
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü
Sputnik Türkiye
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yöneltilen 100 bin TL değerindeki soru, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T21:43+0300
2025-10-30T21:51+0300
türki̇ye
kim milyoner olmak i̇ster
atv
soru
soru işareti
soru önergesi
soru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100631215_0:23:843:497_1920x0_80_0_0_aa440c0c78f67078623197643cb7fce1.jpg
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü.Yarışmacıya, “Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar.” cümlesinde kaç kelimede yazım yanlışı olduğu soruldu. Şıklarda ise; A: 0, B: 1, C: 2, D: 3 cevapları yer aldı. Dil bilgisi ve yazım kurallarına dair detaylı bir bilgi gerektiren soru, izleyiciler arasında da merak uyandırdı.Yarışma sonrasında kullanıcılar sosyal medya platformlarında (B:1) doğru cevabı tartışırken, pek çok kişi Türkçede sık yapılan yazım hatalarına dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise cevabın (C:2) farklı olduğunu öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/kim-milyoner-olmak-isterde-hortum-yaniti-oktay-kaynarcayi-bile-sasirtti-1100133666.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100631215_65:0:778:535_1920x0_80_0_0_cda659a0ad361432d33982c93e6e7170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kim milyoner olmak i̇ster, atv, soru, soru işareti, soru önergesi, soru
kim milyoner olmak i̇ster, atv, soru, soru işareti, soru önergesi, soru

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü

21:43 30.10.2025 (güncellendi: 21:51 30.10.2025)
© Fotoğraf : Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Fotoğraf : Kim Milyoner Olmak İster
Abone ol
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yöneltilen 100 bin TL değerindeki soru, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar sorunun cevabının yanlış olduğunu iddia etti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü.
Yarışmacıya, “Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar.” cümlesinde kaç kelimede yazım yanlışı olduğu soruldu. Şıklarda ise; A: 0, B: 1, C: 2, D: 3 cevapları yer aldı. Dil bilgisi ve yazım kurallarına dair detaylı bir bilgi gerektiren soru, izleyiciler arasında da merak uyandırdı.
Yarışma sonrasında kullanıcılar sosyal medya platformlarında (B:1) doğru cevabı tartışırken, pek çok kişi Türkçede sık yapılan yazım hatalarına dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise cevabın (C:2) farklı olduğunu öne sürdü.
Kim Milyoner Olmak ister sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
YAŞAM
Kim Milyoner Olmak İster'de 'hortum' yanıtı Oktay Kaynarca'yı bile şaşırttı
13 Ekim, 09:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала